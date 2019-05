Si aggiungono nuovi appuntamenti all’instore di Nek per Il mio gioco preferito Parte Prima

Si aggiungono nuovi concerti di Renato Zero per l’album atteso a ottobre : info e biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Renato Zero si terranno a Mantova, alla Grana Padano Arena. Va così ad allungarsi il calendario di spettacoli che l'artista romano ha pensato per il supporto del suo nuovo album e che ha già dichiarato di voler intitolare Zero Il Folle. La Grana Padano Arena (ex PalaBam) di Mantova accoglieranno i concerti nelle date del 18 e 19 novembre, subito dopo le due date che terrà al Nelson Mandela Forum di Firenze. I biglietti ...

Si aggiungono nuovi concerti dei Subsonica in estate - il tour arriva a Taormina : info e biglietti in prevendita : Sono ufficiali i nuovi concerti dei Subsonica in estate, con le nuove date del tour già annunciato e al via dalle prossime settimane. Samuel e i suoi saranno quindi a Taormina, Terracina e Melpignano per tre nuovi appuntamenti con i live in programma per la bella stagione. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, con le modalità di consegna abituali e quindi con consegna tramite corriere espresso, ...