Polemiche Lazio-Atalanta | le parole di Nicchi sul fallo di mani di Bastos

Atalanta-Lazio - la replica dell’Aia alle Polemiche per il mani di Bastos : Nicchi risponde a Gasperini : Il presidente dell’Aia Nicchi risponde a Gasperini dopo le copiose polemiche piovute sulla direzione arbitrale della finale di Coppa Italia ”Non sono tenuto ad alimentare polemiche, c’è stato un episodio che tutti hanno rivisto dopo la partita perché allo stadio non l’ha visto nessuno. Adesso lo valuterà il designatore (Rizzoli, ndr) e deciderà se era un episodio che poteva essere giudicato in modo diverso o ...

Università in fibrillazione per il nuovo rettore tra Polemiche e sospetti di parentopoli : ... mandato ridotto dai 6 ai 3 anni per il futuro rettore, l'impegno pubblico a non candidarsi per l'intera durata della carica in nessuna tornata elettorale, nè amministrativa nè regionale nè politica. ...

Gattuso spegne le Polemiche post Lazio : 'Abbiamo chiesto scusa - pensiamo al Parma' : 'Abbiamo chiesto scusa, ora pensiamo al Parma' è il diktat di Rino Gattuso alla vigilia della gara contro il Parma. Coppa Italia. 'pensiamo al Parma, poi alla Lazio'. Momento Milan. 'Ho rivisto ...

Milan - Gattuso : ''Basta Polemiche - con la Lazio in campo abbracciati'' : MilanO - Domani alle 12.30 a Parma il Milan cecherà di fare un altro passo avanti verso la difesa del quarto posto. Serve vincere al Tardini contro i gialloblù per respingere l'assalto delle ...

Milan - Gattuso spegne le Polemiche post Lazio : 'Abbiamo chiesto scusa - pensiamo al Parma' : 'Abbiamo chiesto scusa, ora pensiamo al Parma' è il diktat di Rino Gattuso alla vigilia della gara contro il Parma. Coppa Italia. 'pensiamo al Parma, poi alla Lazio'. Momento Milan. 'Ho rivisto ...

Lazio - ancora Polemiche dalla bocca di Inzaghi : “recriminiamo per episodi che non riguardano il calcio giocato” : Lazio, Simone Inzaghi non perde occasione per polemizzare, la corsa ala Champions League vive di continue polemiche “Il mio sogno da allenatore sarebbe, in ogni partita, di recriminare solo su noi stessi, su errori miei e della squadra. Purtroppo dobbiamo recriminare su altri episodi che non riguardano il calcio giocato“. Lo dice l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi. “Con il senno di poi uno si fa sempre delle ...

Milan-Lazio - le Polemiche non si placano : arriva una frase shock di Lucas Leiva ad un dirigente rossonero : “Milan-Lazio infinita, accuse anche a Leiva“, titola l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, sul polemico post-partita. arrivano nuove accuse, stavolta per il centrocampista biancoceleste, che secondo testimonianze avrebbe insultato Ugo Allevi, dirigente dell’ ufficio stampa milanista in sedia a rotelle: “Stai seduto e zitto”. Il tesserato ha reagito con un “testa di c…”. Nuovo ...