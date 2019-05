Migranti | Biagio Conte interrompre digiuno | sospesa espulsione di Paul

Migranti : Biagio Conte indossa le catene - 'spezzarle per mettere fine a ingiustizie' : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - Continua lo sciopero della fame di Biagio Conte , il missionario laico, fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo, che da dieci giorni digiuna per sostenere la battaglia di Paul, un ghanese che da anni lavora come idraulico alla Missione e che adesso rischia

Migranti : ottavo giorno di digiuno per Biagio Conte - 'Per Paul e per tutti quelli come lui' : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - ottavo giorno di digiuno e preghiera per Biagio Conte. Il missionario laico, fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo, prosegue il suo sciopero della fame per sostenere la battaglia di Paul, un ghanese che da anni lavora come idraulico alla Missione e che a