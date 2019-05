Disordini Torre Maura 2 aprile | 41 indagati tutti facenti parte CasaPound e FN

Torre Maura - 41 denunciati per Disordini contro rom. Accuse da incendio doloso a odio razziale e apologia del fascismo : Sono 41 le persone denunciate per i disordini nel quartiere di Torre Maura, a Roma, durante le proteste anti-nomadi delle scorse settimane. A seguito delle indagini effettuate dalla Digos capitolina è stata depositata un’informativa in Procura con la quale sono stati segnalati alcuni residenti ed esponenti dell’estrema destra responsabili dei disordini. Le ipotesi di reato vanno dalla manifestazione non preavvisata all’incendio doloso, ...