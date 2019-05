Barbara d’Urso difende Pamela Prati | “Non è una persona violenta”

lanostratv

(Di giovedì 16 maggio 2019) Pomeriggio 5:d’Urso prende le difese did’Urso a Pomeriggio Cinque non poteva non parlare di quanto accaduto durante la diretta di ieri sera con. La showgirl si è rifiutata di rispondere a qualsiasi domanda posta dalla conduttrice e ha scelto di congedare il pubblico pochi minuti dopo essere entrata in studio. Dopo aver lasciato la sua postazione, la futura moglie di Mark Caltagirone ha mosso la telecamera che la inseguiva, spingendola verso il basso. Alcuni portali web hanno riportato che laavrebbe aggredito il cameraman. Hanno riportato tutti che avrebbe dato calci e pugni. Io non c’ero, ero in diretta. E’ stato riportato chesarebbe stata violenta con il cameraman, ma non mi è stato riportato nulla. Io non credo.non è unaviolenta. Ha dichiarato la conduttrice a Pomeriggio Cinque,ndo ...

trash_italiano : MI SENTO PRESA IN GIRO COME È STATA PRESA IN GIRO BARBARA D’URSO - ANNAQuercia : Pamela Prati se ne va dallo studio di Barbara D'Urso per due volte consecutive: il grande imbarazzo (e la stizza de… - maya_carell : RT @sasiccepummarol: Bella Hadid si sta trasformando sempre di più in Barbara d’Urso -