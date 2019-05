Venezia | non ha i requisiti da profugo | E' ben integrato | può restare in

Maltempo Friuli Venezia Giulia - la Regione : “Con l’ok per Pordenone via a interventi Nocello” : Pordenone e i Comuni interessati dai danni causati dal Maltempo nell’area del Noncello possono approvare le convenzioni che saranno successivamente sottoscritte con la Regione per avviare i lavori di ripristino. Lo ha confermato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando la necessita’ di rispettare l’iter procedurale per l’avvio di lavori pubblici legati ...

Biennale di Venezia 2019 - i dieci appuntamenti da non perdere : La Biennale Arte “May You Live In Interesting Times” – Arsenale / Padiglione Centrale Giardini “May You Live In Interesting Times” è il titolo della Biennale che il curatore Rudolph Rugoff, direttore della Hayward Gallery di Londra, ha scelto per raggruppare 79 artisti internazionali tutti contraddistinti da una lettura inedita e disincantata verso la realtà coeva. Tutti interessati a valicare il concetto di mera arte di opposizione o di ...

Venezia - macchinista Trenitalia non riesce ad accendere il treno perché troppo ubriaco : licenziato : Il macchinista non riusciva ad avviare il treno Frecciarossa così è stato sottoposto ad un alcoltest che ha rivelato l'eccessiva presenza di alcol nel sangue. L'uomo è stato licenziato.Continua a leggere

Basket - 28a giornata Serie A 2019 : Venezia e Cremona non sbagliano - Brindisi sale al quarto posto mentre si accende la lotta playoff : Dopo l’anticipo tra Pistoia e Cantù e in attesa del risultato della sfida tra Milano e Avellino, si è svolta questo pomeriggio la maggior parte della 28a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Cremona e Venezia procedono appaiate in seconda posizione, mentre alle loro spalle Brindisi ha superato Trieste nello scontro diretto salendo in solitaria al quarto posto. La lotta retrocessione sembra ormai indirizzata a sfavore di ...

Acqua alta a Venezia : il picco di marea non supera i 73 cm : A Venezia era stata prevista ieri una marea record (era attesa una massima di 105 cm), ma alle 00:35 si è registrato un picco di marea di 73 cm. Il Centro maree del Comune prevede per le 14:20 una nuova massima di 75 cm (marea normale, codice verde). L'articolo Acqua alta a Venezia: il picco di marea non supera i 73 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Venezia - uccide la moglie con un coltellata al cuore : “Non entrate a casa e chiamate la Polizia” : Un anziano ha ucciso la moglie con una coltellata al petto nella loro casa nel sestiere Castello, a Venezia. La vittima aveva 82 anni, lui 85. Fermato, si trova ora in ospedale, dove è stato portato in stato confusionale, ed è piantonato dalle forze dell'ordine. A scoprire il delitto la loro badante. Fuori la porta d'ingresso un cartello: "Non entrare e chiamare la Polizia".Continua a leggere

Venezia - i turisti sono distratti e per loro finisce male. E non è colpa dell’acqua alta : La laguna può giocare brutti scherzi se non si sta attenti. Anche in una bella giornata di sole e senza acqua alta. È ciò che è successo a un gruppo di turisti, a Venezia, mentre distratti osservavano passare una idroambulanza. In pochi secondi si è creata un’onda anomala che li ha investiti. “Benvenuti a Venezia” è stato il commento più diffuso sui social. Video Facebook/Venezia 360 gradi L'articolo Venezia, i turisti sono ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 : Schio e Venezia non sbagliano! San Martino di Lupari e Ragusa sconfitte nella prima sfida delle semifinali : Sono cominciate questa sera le semifinali dei Playoff della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Nelle partite di apertura Schio e Venezia hanno mantenuto il fattore campo contro San Martino di Lupari e Ragusa portandosi sul punteggio di 1-0, ma la Serie è soltanto all’inizio e saranno necessarie tre vittorie per accedere all’atto conclusivo. La replica delle due sfide andrà in scena giovedì 18 aprile. Schio-SAN Martino DI ...

Basket - i migliori italiani della 26a giornata di Serie A. Tonut e De Nicolao decisivi per Venezia - un super Abass non basta a Brescia : Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori italiani della 26a giornata della Serie A di Basket. Stefano Tonut/Andrea De Nicolao: importante vittoria di Venezia, che risponde ai successi di Milano e Cremona. Due punti che permettono ai veneti di mantenere la scia dell’Olimpia e nello stesso tempo di tenere a distanza la Vanoli. Un successo arrivato al supplementare dopo una bella battaglia contro Cantù, nella quale si sono messi in luce ...

Serie B Foggia - Grassadonia : «Venezia? Non vince da tanto - ma avrà il fattore campo» : Foggia - Gianluca Grassadonia ha già fatto capire ai suoi giocatori cosa si attende da loro per la gara forse più importante dell'anno. 'La settimana è andata bene, abbiamo lavorato come sempre ed è ...

Venezia - acqua alta record : 134 cm/ Non accadeva da 85 anni : laguna sommersa al 50% : acqua alta record a Venezia: nella tarda serata di ieri l'inondazione ha toccato quota 134 centimetri, un record che non si raggiungeva dal '34

Venezia - acqua alta a 134 centimetri : non succedeva ad aprile dal 1936 - : La misura raggiunta poco prima della mezzanotte, poi la laguna ha cominciato a scendere. Allagato circa il 50% del suolo. Nella storia della città c'erano stati finora solo sette casi ad aprile di ...