U&D | il tronista Andrea e la sua corteggiatrice forse insieme in un locale

U&D : la tronista torinese Giulia si confessa a pochi giorni dalla scelta : Mancano ormai poche settimane alla fine di questa edizione del Trono classico di Uomini e Donne, il dating show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e il percorso dei tre tronisti è diventato sempre più difficile e confuso. Infatti, per Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia è molto difficile scegliere la persona che ha conquistato maggiormente il loro cuore e la loro testa. Proprio a pochi ...

U&D : Flavio interrompe la conoscenza con Giulia dopo le accuse della tronista : Il 24 aprile, dopo la pausa per le vacanze pasquali, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Durante l'ultimo appuntamento con il dating di Canale 5, Giulia Cavaglià ha sollevato una pesante accusa nei confronti del suo corteggiatore Flavio Barattucci. Stando al racconto della tronista torinese, il suo corteggiatore durante le esterne non si intratterrebbe mai più del dovuto. Il motivo sarebbe legato allo scarso interesse da parte ...

Spoiler U&D 23 aprile : il tronista tarantino Zelletta chiede l'esterna a quattro : Dopo la breve pausa per festività pasquali martedì 23 aprile tornerà Uomini e Donne, il dating condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni che trapelano prima della messa in onda verrà trasmesso il Trono Classico e la puntata verrà come protagonista Andrea Zelletta. Il tronista tarantino sembra essere sempre più in difficoltà di fronte alle sue corteggiatrici, tanto che a volte sembra dare l'impressione di non riuscire a tenere il ...

U&D - Angela Nasti secondo il web è la peggior tronista del programma : Angela Nasti si è guadagnata la nomina di peggior tronista di sempre all'interno di Uomini e Donne. Giorno dopo giorno tantissimi frequentatori del social mostrano la propria insofferenza verso la tronista di origini partenopee. All’inizio del suo percorso sul trono la sorellina della famosa influencer Chiara aveva conquistato il pubblico del programma condotto da Maria De Filippi per un’imitazione molto simpatica di Belen Rodriguez. I fan del ...

Gossip U&D - ritorno di fiamma per Andrea e Giulia : lei avrebbe cucinato per l'ex tronista : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono una delle coppie più discusse nate all'interno dello studio Mediaset di Uomini e Donne, il famoso people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il loro percorso televisivo ha fatto sognare ed emozionare un gran numero di telespettatori che, venuti a conoscenza della rottura improvvisa della coppia, hanno cominciato e mai smesso di sperare in un possibile ritorno di coppia. A quanto pare ...

U&D - Federica Spano possibile tronista - dichiara : 'Direi volentieri di si' : Si torna a parlare di un discusso trono, quello di Andrea Cerioli. L'ex tentatore dell'ultima edizione di Temptation Island, divenuto tronista per la seconda volta a Uomini e Donne (il famoso people show di Canale 5) ha abbandonato molto velocemente la sedia rossa offerta dalla conduttrice, Maria De Filippi. Il ragazzo ha scelto la bella Arianna Cirrincione preferendola alla simpaticissima ex corteggiatrice Federica Spano. Quest'ultima, a ...

Uomini e Donne - 'Vergogna - menzogne' - l'autrice di Uomini e Donne furiosa su Instagram : c'entra la tronista di U&D? : Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne sbotta furiosa sui social. La donna lancia un duro monito dal suo profilo Instagram ufficiale. Non c'è un destinatario chiaro, ma sembra proprio che si ...

U&D - l'ex tronista Rossella attacca la Cipollari su IG : 'A lavorare la terra ti manderei' : Mentre su Canale 5 andava in onda l'ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, un'ex protagonista di Uomini e Donne usava Instagram per attaccare pesantemente l'opinionista. Le parole poco carine che Rossella Intellicato ha rivolto alla bionda vamp, non sono sfuggite a Deianira Marzano che, sempre sui social network, ha iniziato un botta e risposta al veleno proprio con la torinese. Rossella si scaglia contro Tina sui social Mercoledì ...

Andrea Dal Corso potrebbe essere il nuovo tronista di U&D (RUMORS) : Non si finisce più di parlare di Andrea Dal Corso: dopo aver rifiutato Teresa Langella, è finito più volte al centro dell’attenzione. Sia per il suo possibile incontro avuto con una donna transgender, sia per via del nuovo singolo, "Controcorrente", che la Langella gli avrebbe dedicato. Inoltre l’annuncio di Andrea in cui dice di essere stato invitato a Uomini e Donne per oggi pomeriggio (25 marzo), fa pensare che possa essere il nuovo ...