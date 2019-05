Cinque segreti per mantenere la linea in crociera

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) Laè sicuramente uno dei modi più comodi e spensierati di viaggiare e conoscere altri paesi. Consente di attraversare mari, oceani, fiumi, esplorare posti lontani, incontrare culture diverse e fare avventure indimenticabili, il tutto in un’unica vacanza. A bordo, inoltre, la vita è davvero facile, soprattutto per quanto riguarda il cibo: sono sempre di più le n aviche offrono cucina d’alto livello, con buffet variegati che consentono di mangiare per 24 ore al giorno. Con tutte queste prelibatezze a disposizione è facile lasciarsi andare alle tentazioni e tornare a casa con due o tre chili di troppo. www.crocierissime.it, il primo sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere, ha pensato di stilare un piccolo vademecum consuggerimenti perlain. Ecco, quindi, alcune buone abitudini che si dovrebbero mettere in pratica a bordo ...

Anders967 : RT @enricocolosimo: @Anders967 @egospotami La memoria in questo Paese,ha una prospettiva di vita di cinque anni. - enricocolosimo : @Anders967 @egospotami La memoria in questo Paese,ha una prospettiva di vita di cinque anni. -