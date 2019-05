Anticipazioni Uomini e donne | puntata odierna | Ida torna in studio

Blastingnews

(Di martedì 14 maggio 2019) Il Trono Over dioggi su Canale 5 per unache vedrà come protagonista Riccardo Guarnieri. Il cavaliere negli ultimi mesi ha frequentato diverse dame ma nessuna di loro, per diversi ragioni, lo ha davvero 'conquistato'. Per questo motivo oggi pomeriggio vedremo l'uomo chiedere alla redazione qualcosa di inaspettato: richiamare Ida Platano nel programma per vedere se un ritorno di fiamma potrà essere possibile. La dama aveva dato l'addio al programma qualche settimana fa, dopo avere tentato a lungo di conquistare il suo ex. Vedere Riccardo alle prese con nuove frequentazioni l'aveva spinta ad andarsene per evitare ulteriori sofferenze. Ma questa decisione potrebbe ora essere rivista: Ida oggi pomeriggio sarà presente nel parterre femminile e il fatto causerà nuove discussioni in: Ida preferisce riflettere Le...

