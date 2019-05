Anche Spotify sperimenta le storie

wired

(Di martedì 14 maggio 2019) (Foto: Britta Pedersen/Alliance/Ipa)cede al fascino delles inventate da Snapchat e perfezionate da Instagram. Nel caso dinon si chiamerannos ma Storyline e avranno la funzione di concedere agli artisti un canale con il quale condividere le proprie ispirazioni, dettagli sul processo creativo o usarlo per spiegare i testi e i significati delle canzoni. La funzionalità è molto simile al già presente Behind the lyrics che presenta delle schede pop-up che si caricano durante la canzone, nelle quali vengono elencati fatti o curiosità relativi al brano in ascolto. A differenza di esso,Storyline renderà protagonisti direttamente gli artisti senza sfruttare un partner esterno come Genius (che gestisce Behind the lyrics) evitando così delle interpretazioni scorrette dei testi delle canzoni, come già successo. Per evitare continui erroriha ...

