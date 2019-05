A Plague Tale Innocence Guida | Come sconfiggere il Boss Nicholas in Ricordo

A Plague Tale Innocence Guida : Come sconfiggere il Boss Conrad in Rappresaglia : Dopo avervi proposto la nostra Recensione di A Plague Tale Innocence, vogliamo procedere Come sempre con le nostre Guide legate al gioco, iniziando da Come sconfiggere il Boss in Rappresaglia. Come sconfiggere il Boss nel capitolo Rappresaglia in A Plague Tale Innocence Essendo incentrato su narrazione e stealth, A Plague Tale Innocence ha solo 3 Boss che tratteremo nelle nostre guide, iniziando da quello che incontrerete nel ...

A Plague Tale Innocence : Recensione - Gameplay Trailer - Screenshot - Trucchi - Guide e Strategie : Siamo sopravvissuti alla peste del 1300 di Focus Home Interactive e Asobo Studio, sfuggendo a topi e inquisizione, ed oggi siamo qui per raccontarvi le nostre disavventure con la Recensione di A Plague Tale Innocente. A Plague Tale Innocence Recensione Come anticipato, A Plague Tale Innocence ci porta nella Francia del 1300, l’era più buia dell’età Medioevale, dove la peste nera sterminava migliaia di persone in ...

A Plague Tale : Innocence - recensione : Immaginate un artigiano che per una quindicina di anni si è ritrovato più o meno costretto a lavorare in una fabbrica, magari in una multinazionale, in cui ogni decisione arriva dall'alto e in cui i prodotti faticano a spiccare su ciò che realizzano molti altri professionisti, condizionati come sono da standard e linee guida. A conti fatti è così che ci immaginiamo gli sviluppatori che fanno parte di Asobo Studio, degli artigiani dalle ali ...

Il trailer di A Plague Tale Innocence ci prepara all’uscita del videogioco più intrigante di maggio 2019 : A Plague Tale Innocence si prepara finalmente al suo debutto sul mercato. Il nuovo videogioco firmato dai Talentuosi ragazzi di Asobo Studio è infatti atteso nei negozi domani, 14 maggio 2019, nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One. Un progetto che, nonostante la presenza di RAGE 2 sia di assoluto richiamo, va ad imporsi come quello più intrigante tra le release in poligoni e pixel del mese in corso. E che oggi, a 24 ore dal lancio, si ...

La peste e i ratti famelici di A Plague Tale : Innocence sono in arrivo domani : pubblicato il trailer di lancio : La nuova IP di Asobo Studio, A Plague Tale: Innocence, uscirà domani 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. In vista dell'uscita, potete dare un'occhiata al trailer di lancio e prepararvi a un'emozionante e cupa avventura ambientata in una Francia medievale devastata dalla guerra, dove sarete costantemente perseguitati dall'Inquisizione e un'interminabile orda di ratti feroci.A Plague Tale: Innocence narra una triste ed emozionante storia e ...

A Plague Tale : Innocence – Nuovo trailer “Mostri” : A Plague Tale: Innocence, la nuova emozionante e straziante avventura dai toni dark, sviluppata da Asobo Studio e pubblicata da Focus Home Interactive, è finalmente in dirittura d’arrivo: in uscita il 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. I nemici saranno ovunque – All’interno di imponenti residenze e di maestose cattedrali, e persino nei peggiori tuguri, in scantinati e sotterranei. Nel ...

Nel nuovo trailer di A Plague Tale : Innocence anche gli esseri umani sono dei "mostri" : A Plague Tale: Innocence per PC, PS4, Xbox One di Asobo Studio e Focus Home Interactive uscirà tra circa una settimana. Per lenire l'attesa in vista del lancio del gioco, è stato pubblicato un nuovo trailer che mette in luce i nemici umani che Amicia e Hugo incontreranno durante il loro viaggio, riporta Dualshockers.Il concetto centrale dietro al trailer, giustamente intitolato "Monsters", è che mentre gli sciami di ratti mortali sono il punto ...

Il nuovo video di A Plague Tale : Innocence mostra le meccaniche di gioco tra crafting - alchimia e tanto altro : Mancano pochi giorni all'uscita di A Plague Tale: Innocence su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'atteso titolo pubblicato da Focus Home Interactive e sviluppato da Asobo Studio si mostra in un nuovo video in cui vengono spiegate le meccaniche di gioco.Attraverso un comunicato stampa veniamo a conoscenza delle originali abilità che avremo per contrastare o eludere i soldati dell'inquisizione oltre alle capacità dei nostri nuovi alleati.Amicia, la ...

A Plague Tale : Innocence – Un nuovo trailer dedicato alle meccaniche di gioco : Mancano ormai poche settimane all’uscita di A Plague Tale: Innocence su PlayStation 4, Xbox One e PC. L’atteso videogioco sviluppato da Asobo Studio e pubblicato da Focus Home Interactive, si mostra ancora una volta in video, presentando le varie meccaniche di gioco e le molteplici sfide che potremo aspettarci in A Plague Tale: Innocence. Dai famigerati ratti di cui si è tanto parlato e il ...

A Plague Tale : Innocence avrà una narrazione con una profonda morale : A Plague Tale: Innocence sta per essere pubblicato questo mese ed in questo periodo siamo riusciti ad avere un assaggio dello spietato mondo di gioco grazie ad un filmato della durata di otto minuti.Recentemente, attraverso Well Played, il director Kevin Choteau ha parlato delle ambizioni dello studio per quanto riguarda il comparto narrativo. Choteau ha spiegato di come lo studio volesse creare una storia focalizzandosi sul folclore medievale, ...

A Plague Tale : Innocence sfrutterà il 4K su Xbox One X e PS4 Pro e NVIDIA Ansel su PC : A Plague Tale: Innocence, prossimo titolo di Asobo Studio è pronto a sfruttare la potenza di PlayStation 4 Pro, Xbox One X e NVIDIA Ansel.Attraverso un comunicato stampa l'editore annuncia che A Plague Tale: Innocence sfrutterà la risoluzione in 4K delle principali console potenziate sul mercato, PlayStation 4 Pro ed Xbox One X. La versione PC del gioco invece potrà contare su NVIDIA Ansel, che permetterà ai giocatori di caricare meravigliosi ...