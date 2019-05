Uncharted 4 è stato il progetto più difficile su cui abbia mai lavorato

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il celebre director Neil Druckmann, che sta lavorando attualmente all'attesissimo The Last of Us: Part II, ha ricordato il lavoro svolto su4, riporta Sparkchronicles.com.Non è mai facile dare un degno epilogo a una grande saga e alle storie di personaggi amati. Neil Druckmann, director di Naughty Dog, ne è ben consapevole e al momento sta lavorando a The Last of Us: Part II. In occasione del terzo compleanno di4, infatti, Druckmann ha rivelato ai fan che l'ultimo capitolo della serie di Nathan Drake èil gioco piùda realizzare.4 è"ilpiùsu cui ho. Sono ancora stupito da ciò che il team è riuscito a realizzare in un così breve periodo di tempo. Adoro questo gioco".Leggi altro...

