Travaglio all’attacco | “Salvini è un cazzaro | non sa fare niente”

(Di lunedì 13 maggio 2019) Direttamente dal Salone del Libro di Torino, Marcousa parole al vetriolo contro Matteo Salvini. Parole davvero forti rilasciate ai giornali a margine della sua visita. Il Direttore del Fatto Quotidiano, parte morbido con un auspicio per le Europee in cui augura a Salvini di avere lo stesso epilogo politico di Berlusconi e Renzi: “Spero che Salvini vinca con la speranza che faccia la stessa fine di Berlusconi e Renzi. Se Salvini ci tiene tanto a vincere le elezioni europee, deve sapere che poi probabilmente perderà le politiche. È successo con Berlusconi e con Renzi, speriamo che succeda anche con lui” A suo avviso infatti il banco di prova delle Europee non incide sulle nazionali, anzi per certi versi è inversamente proporzionale: “Le elezioni europee danno un risultato che viene smentito alle politiche. Così è successo con Berlusconi e con Renzi. Quindi ...

