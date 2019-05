Svizzera | brutta pagina di calcio | il Grasshoppers retrocede in B | i tifosi minacciano la

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Unadiè stata scritta ieri in. Il, glorioso club svizzero che può anche vantare 27 titoli e 19 coppe, è retrocesso in Serie B per la seconda volta nella sua storia dopo 68 anni di fila in massima serie in serie. Fatale la sconfitta interna per 0-4 contro il Lucerna. Ma a far discutere è il brutto episodio che ha coinvolto la squadra intorno al 70′: un gruppo di ultras è infatti entrato in campo costringendo l’arbitro alla sospensione e ottenendo dai giocatori la consegna delle maglie, solo l’intervento della polizia ha permesso la ripresa della partita. Il giorno dopo Stephan Rietiker, presidente del, è tornato sulla vicenda denunciando le minacce ricevute dagli ultras. Queste le sue parole: “Dobbiamo distinguere tra quelli che sono fan e quelli che sono teppisti. Con la protesta messa in atto non si ...

