Omicidio Anna Tomasino | 5 i fermati sospettati

Corruzione : Montante condannato a 14 anni - il suo legale 'Quanto un Omicidio'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Secondo l'accusa, rappresentata dai pm Stefano Luciani e Maurizio Bonaccorso, Montante, che dopo avere trascorso quasi un anno in carcere si trova adesso agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, avrebbe cercato di ottenere notizie riservate sui profili di alcune person

Corruzione : Montante condannato a 14 anni - il suo legale 'Quanto un Omicidio'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - "Rivendichiamo la titolarità in capo a Montante di essere stato e di essere ancora il vessillo dell'antimafia e chi lo vuole abbattere è il potere mafioso che è riemerso, purtroppo allineato a quello giudiziario che inconsapevolmente sta dando un forte contributo alla sua vittoria". Pr

Corruzione : Montante condannato a 14 anni - il suo legale 'Quanto un Omicidio'/Adnkronos : Caltanissetta, 10 mag. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Si chiude con una condanna a 14 anni di carcere, quasi 4 anni più della pena richiesta, la parabola discendente dell'ex paladino dell'antimafia Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali siciliani accusato di avere ord

Marianna Greco - morta 3 anni fa a Lecce/ Suicidio? Per la famiglia fu Omicidio : Marianna Greco, 37enne morta 3 anni in provincia di Lecce, a Novoli. La famiglia chieda che si prosegua ad indagare convinta si tratti di omicidio

Caudo : cordoglio per barbaro Omicidio Anna Tomasini : Roma – “A nome personale e dell’amministrazione municipale voglio esprimere il piu’ sincero cordoglio per l’efferato e barbaro omicidio di Anna Tomasini, la pensionata di 89 anni vilmente aggredita in casa. Non si puo’ morire cosi’. Manifesto la mia profonda vicinanza ai parenti e agli amici della signora Anna”. Commenta cosi’, in una nota, Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio, il ...

Omicidio Materazzo a Napoli - Luca condannato all'ergastolo : La prima sezione della Corte di Assise di Napoli presieduta da Giuseppe Provitera, ha condannato all'ergastolo Luca Materazzo, 38 anni, unico imputato al processo di primo grado per...

Muore dopo essere stato azzannato dal cane dei vicini : la Procura apre un fascicolo per Omicidio colposo : La Procura di Savona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito al dramma avvenuto a Stella lo scorso martedì 30 marzo. Giampaolo Rebella, lavoratore Ata di 54 anni tornato a casa dopo una ...

Bari - Omicidio del boss di Carrassi : condannato a vent'anni il capoclan Antonio Moretti : Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Bari, Francesco Pellecchia, al termine del processo svoltosi con il rito abbreviato nella sede distaccata del Tribunale di Bitonto, ha condannato ...

È stata rilasciata la donna condannata per l’Omicidio di Kim Jong-nam - il fratellastro di Kim Jong-un : Doan Thi Huong, la donna vietnamita colpevole dell’omicidio di Kim Jong-nam, il fratellastro del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, è stata rilasciata in Malesia. Huong era stata condannata a tre anni e quattro mesi di carcere dopo essersi dichiarata colpevole di

In Texas è stata eseguita la condanna a morte di uno dei tre uomini condannati per l’Omicidio di James Byrd Jr - avvenuto nel 1998 : In Texas è stata eseguita la condanna a morte di John William King, uno dei tre uomini condannati per l’omicidio di James Byrd Jr, considerato uno dei crimini d’odio peggiori degli ultimi vent’anni negli Stati Uniti. Byrd, un nero di

Pomeriggio 5 Omicidio Gabriel : Anna smentisce il suo compagno - rientrato a casa dopo le 15 - 30 - Ultime Notizie Flash : Nella puntata di Pomeriggio 5 del 23 aprile parla la compagna del padre di Gabriel: non ho confermato il suo alibi anche se me l'ha chiesto

Trapani - Omicidio D'Aguanno. Li Volsi condannato a 30 anni : Alessio Li Volsi è stato condannato a 30 anni di carcere per l'omicidio di Fabio D'Aguanno avvenuto lo scorso giugno a Trapani. Si è chiuso così il processo che si svolgeva con il rito abbreviato al ...

Omicidio Torino - la condanna del killer di Stefano Leo fu notificata all’avvocato sbagliato : La condanna per maltrattamenti di Said Mechaquat, il 27enne killer di Stefano Leo ai Murazzi del Po al Torino, è stata consegnata all'avvocato sbagliato. Ci sarebbe, dunque, un errore di notifica delle carte processuali alla base della mancata carcerazione dell'uomo. Intanto, al tribunale di Torino sono arrivati gli ispettori del Ministero della Giustizia per fare luce sulla vicenda.Continua a leggere

Bari - ergastolano ucciso in strada : era in permesso per motivi di salute. Fu condannato per un Omicidio di 15 anni fa : Un ergastolano, Cosimo Damiano Carbone, di 63 anni, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre era in auto vicino a casa a Trinitapoli, in provincia di Barletta Andria e Trani. Carbone era ritenuto dagli inquirenti al vertice della mafia di Trinitapoli. Era stato condannato all’ergastolo, ma beneficiava periodicamente della detenzione domiciliare per problemi di salute. La vittima era stata condannata all’ergastolo per ...