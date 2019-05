Napoli | picchia la compagna e la butta dalle scale col figlio in braccio | arrestato

'Cameriere straniero picchiato in una pizzeria di Napoli' : denuncia choc su Tripadvisor : Il problema non era la pizza, il problema è il proprietario - si legge nel commento pubblicato sul sito di recensioni più famoso del mondo -. Ha preso a schiaffi il cameriere perché non parlava bene ...

TripAdvisor : 'Cameriere straniero picchiato in una pizzeria di Napoli' : Un cameriere straniero preso a schiaffi perché non capisce l'italiano. È quanto denuncia un utente del sito TripAdvisor in una recensione su una pizzeria napoletana di via Tribunali. Carlo Rossetti, ...

Napoli - due maestre sospese : picchiavano e insultavano gli alunni : In questi ultimi mesi si è verificata una vicenda drammatica nella provincia di Napoli, e precisamente a Sant'Antimo, dove due maestre hanno commesso degli atti di violenza nei confronti degli alunni. Le due insegnanti sono state scoperte grazie all'aiuto delle telecamere, che si sono rivelate fondamentali per dimostrare la colpevolezza delle donne. I giudici, dopo aver fatto una serie di valutazioni, hanno preso una decisione importante, ...

Napoli - difende ragazza da una rapina : 50enne picchiato da un extracomunitario : Un giovane cittadino di origini gambiane è finito in manette ieri a Napoli con l'accusa di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo straniero di circa 30 anni ha, infatti, prima tentato di rapinare una ragazza e, in seguito, ha picchiato selvaggiamente un uomo che aveva assistito alla scena ed era intervenuto per difenderla.Il grave episodio di violenza è avvenuto nella giornata di ieri nei pressi di ...

Napoli - funerali di Fortuna uccisa dal marito - il prete : 'Chi picchia una donna è str....' : Non ha usato giri di parole don Antonio Loffredo, parroco della chiesa di Santa Maria al Rione Sanità di Napoli dove ieri si sono celebrati i funerali di Fortuna Bellisario. La 36enne mamma di tre bambini, è stata uccisa di botte giovedì scorso, alla vigilia della festa delle donne, dal marito, reo confesso, nella loro casa a Miano, quartiere di Napoli. Don Antonio durante l'omelia funebre ha detto che "chi picchia una donna è uno str..". Il ...