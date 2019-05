Multa per eccesso velocità per pronto soccorso | come farla annullare

La Commissione Europea ha Multato per 200 milioni di euro la multinazionale della birra AB InBev per abuso di posizione dominante : La Commissione europea ha multato la multinazionale belga-brasiliana AB InBev, la più grande società di produzione di birra al mondo, per 200 milioni di euro per aver ostacolato tra il 2009 e il 2016 le importazioni della birra di loro produzione

Perugia - a 90 anni va con una squillo : fermato e Multato per 450 euro : Venti giorni fa a Perugia è uscita un'ordinanza per contrastare il fenomeno della prostituzione stradale, molto diffuso in particolari vie. Il Comune ha dunque deciso di erogare delle multe a tutti coloro che cercano di adescare le squillo, in modo tale che la situazione possa placarsi. Sono stati già diversi i controlli effettuati dalle forze dell'ordine e ben tre multe sono state rilasciate, tra cui quella ad un signore anziano di 90 anni. A ...

Ibrahimovic Multato dalla Mls per simulazione : L’attaccante dei Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, è stato multato per una cifra non rivelata per la simulazione nella sconfitta della sua squadra contro il Columbus Crew. Lo rende noto la Major League Soccer. Al bomber svedese è stata comminata la punizione, dopo il ‘tuffo’ plateale in campo, al 23′, nel 3-1 di mercoledì scorso. L’episodio è accaduto dopo un contrasto con il portiere avversario, Zack ...

Sicurezza - Decreto bis : Multa di 5.500 euro per migrante soccorso : Roma, 10 mag., askanews, - Pesanti sanzioni, per chi, nello svolgimento di operazioni di soccorso di migranti in acque internazionali, 'non rispetta gli obblighi previsti dalle Convenzioni ...

David Beckham finisce nei guai : guida mentre parla al cellulare - Multa e patente revocata per 6 mesi : David Beckham fermato dalla polizia mentre stava guidando e parlando contemporaneamente al cellulare: multa e patente revocata per 6 mesi Lo scorso novembre, David Beckham era stato trovato alla guida della sua Bentley da 100.000 sterline mentre parlava al cellulare. Come riporta il The Sun, nella giornata di ieri si è conclusa il processo a suo carico che lo ha punito con 750 sterline di multa e il ritiro della patente per 6 mesi. Un duro ...

Tar conferma la maxiMulta a Sky per informazioni su pacchetto Calcio : Nessuna sospensione della maximulta da complessivi 7 milioni di euro inflitta nel febbraio scorso dall'Antitrust a Sky Italia per mancate informazioni che sarebbero state fornite sul contenuto del pacchetto Calcio per la stagione 2018-2019. L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza con la quale hanno respinto le richieste di sospensione cautelare del provvedimento sanzionatorio. Due le violazioni del Codice del consumo che sarebbero state ...

Caso Dieselgate - la Procura di Stoccarda stanga la Porsche : Multa pazzesca per la Casa tedesca : Il Procuratore di Stoccarda ha inflitto alla Porsche una multa milionaria, una sanzione a cui la Casa tedesca non farà appello Durissima sanzione inflitta alla Porsche, la Casa tedesca infatti è stata condannata a pagare ben 535 milioni nell’ambito del Caso Dieselgate, ovvero per aver prodotto veicoli più inquinanti di quanto consentito. Una decisione clamorosa quella presa dalla Procura di Stoccarda, come riferito dagli ...

Pesaro - Polizia Urbana Multa un richiedente asilo per accattonaggio : ma mendicare non è un reato : Il vicesegretario di Possibile, Andrea Maestri, ha denunciato un atto della Polizia Urbana di Pesaro che ha sanzionato un richiedente asilo di nazionalità nigeriana per aver chiesto l'elemosina in via Rossini. Tuttavia, la legge italiana non considera le pratiche di accattonaggio e mendicità come reati dal 1995.Continua a leggere

UBS : procura tedesca chiede Multa 82 mio euro per aiuto a evasione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Squalifica per Maran e Multa al Cagliari per le proteste sul rigore dato al Napoli : Dopo le proteste sollevate per il rigore concesso agli azzurri nei minuti finali di Napoli-Cagliari, il giudice sportivo ha emesso un provvedimento disciplinare nei confronti dell’allenatore Ronaldo Maran e del presidente Tommaso Giulini Squalificato l’allenatore del Cagliari “per aver, al 53° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni ...

Porsche è stata Multata per 535 milioni di euro per il caso delle emissioni truccate : La casa automobilistica tedesca Porsche, che fa parte del gruppo Volkswagen, è stata multata per 535 milioni di euro da un tribunale di Stoccarda, in Germania, per via dello scandalo delle emissioni truccate. Porsche è stata giudicata colpevole di «aver