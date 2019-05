L’uomo del giorno | Yaya Touré | uno dei più forti calciatori africani di sempre

L’uomo del giorno - Zdenek Zeman : l’allenatore dei gradoni compie 72 anni : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Protagonista di oggi è un personaggio molto discusso Zdenek Zeman, allenatore ceco. Nato a Praga il 12 maggio del 1947, il boemo compie oggi 72 anni. In pochi sanno che suo zio, Cestmír Vycpálek, guidò la Juventus vincendo due scudetti consecutivi nel 1971-72 e nel 1972-73. Fu proprio lo zio materno a trasmettergli la passione per lo sport. Zeman ...

“L’uomo del giorno” - Andrés Iniesta : un professore del calcio : Torna puntuale l’appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Protagonista di oggi 11 maggio è Andrés Iniesta, un genio del calcio, che compie 35 anni. Dopo aver iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Albacete, viene notato dagli osservatori del Barcellona che lo portano nella Masia. Esordisce in prima squadra nel 2002 in Champions League contro il Brugge. Una carriera con la maglia blaugrana ...

Catturato L’uomo che ha sparato in piazza alla piccola Noemi Il video dell’agguato : Fermata la persona che il 3 maggio ha aperto il fuoco in piazza Nazionale ferendo la bimba: si chiama Armando Del Re . Arrestato anche chi lo ha protetto

L’uomo del giorno – Dennis Bergkamp - l’olandese “non volante” : L’uomo del giorno di oggi è Dennis Bergkamp, che compie 50 anni. Viene soprannominato “l’olandese non volante” per via della sua ben nota paura di volare. Il calciatore ha fatto parte degli “Invincibili”, insieme ad Henry ha infatti composto l’attacco del grandioso Arsenal che nel 2003-2004 ha vinto la Premier League senza mai perdere una partita. L’attaccante cresce nelle giovanili ...

Dustin Hoffman e Toni Servillo insieme sul set del film L’uomo del labirinto : Dustin Hoffman è sul set del film L’uomo del labirinto, firmato dallo scrittore e regista Donato Carrisi e tratto dal suo omonimo romanzo. Dustin Hoffman reciterà insieme a a un pezzo da novanta del nostro cinema, Toni Servillo (ed è già arrivata la prima foto dal set). Le riprese, iniziate lo scorso 18 marzo, si stanno svolgendo sul set di Cinecittà Studios e proseguiranno per circa 7 settimane. Donato Carrisi è alla seconda pellicola dopo ...

“L’uomo del giorno” - Fulvio Collovati campione del mondo nel 1982 : al centro di polemiche per frasi sessiste : Torna puntuale l’appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi 9 maggio è Fulvio Collovati, ex stopper della Nazionale, che compie 62 anni. In carriera ha vestito le maglie di Milan, Inter, Udinese, Roma e Genoa, collezionando 403 presenze e 10 reti in Serie A. Difensore centrale vecchio stampo, faceva dell’anticipo sull’avversario il suo punto di forza. Nel 1982 è stato ...

Conte : “Ancora oggi in Italia e a Roma episodi di violenza razzista. Antisemitismo suicidio delL’uomo europeo” : “Purtroppo ancora oggi, in molti Paesi d’Europa, anche in Italia, nella stessa città di Roma assistiamo a episodi di riprovevole violenza, un drammatico affievolimento della sensibilità collettiva di fronte all’emersione di antiche e nuove forme di razzismo, spesso di matrice antisemita”. A rivendicarlo il premier Giuseppe Conte incontrando 800 ragazzi russi, di origine ebraica, nel Tempio Maggiore di Roma. E ancora: ...

Conte : antisemitismo di ieri e oggi è suicidio delL’uomo europeo : Roma – “L’oblio e’ il piu’ micidiale alleato dell’odio. L’impegno dell’Italia e’ per combattere ogni forma di discriminazione e intolleranza. L’antisemitismo di ieri e oggi e’ il suicidio dell’uomo europeo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo alla cerimonia in Sinagoga a Roma. L'articolo Conte: antisemitismo di ieri e oggi è suicidio dell’uomo ...

L’uomo del giorno – Franco Baresi - il “Difensore” per eccellenza : L’uomo del giorno di oggi è Franco Baresi, che oggi compie 59 anni. Tanti auguri al “Difensore” per eccellenza, emblema della grande scuola dei difensori italiani e storica bandiera del Milan che con Sacchi dominò per anni in Italia e in Europa. Dopo le giovanili in rossonero dal ’74 al ’77, inizia la sua lunghissima carriera coi colori del Diavolo, giocando per ben 20 stagioni di cui undici da capitano. Fino ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Menez - ‘genio e sregolatezza’ : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica L’uomo del giorno, oggi è il compleanno di Jeremy Menez, attuale calciatore dell’America. Importanti esperienze anche nel campionato di Serie A. Arriva in Italia con la Roma e si mette in mostra con ottime giocate dal punto di vista tecnico, anche gol di pregevole fattura. Poi la grande chiamata del Psg, stagione altalenante in Francia ed il ritorno in Italia, al Milan. ...

Onu - allarme sul degrado ambientale : “Un milione di specie animali e vegetali a rischio estinzione”. E la colpa è delL’uomo : Un declino della natura “senza precedenti” che ha portato un milione di specie animali e vegetali, ossia una su otto di quelle totali, a rischio estinzione nel breve termine. L’allarme lanciato dalle Nazioni Unite sulla base di uno studio della Piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici (Ipbes), gruppo di esperti provenienti da 110 Paesi sui 132 dell’Onu, racconta di una situazione ambientale che ...

Salvini - forse L’uomo dei grembiuli non ha capito quali sono i veri problemi della scuola : Matteo Salvini ha annunciato la sua intenzione di introdurre il grembiule obbligatorio nelle scuole per richiamare le nuove generazioni all’ordine e alla disciplina. Nell’Italia delle comparsate tristi si potrebbe derubricare l’uscita come la solita melliflua propaganda dell’uomo forte che vuole convincere le masse che sotto la sua tutela tutto tornerà sotto controllo: niente più delinquenza, niente più minori che perseguitano barboni e casi ...

L’uomo del giorno - Dries “Ciro” Mertens : il belga-napoletano che ha superato Maradona : Dries Mertens, attaccante del Napoli, è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Nato a Leuven il 6 maggio 1987, Mertens compie oggi 32 anni. Cresciuto in Belgio con le giovanili di Leuven ed Anderlecht. Nel 2009 passa in Eredivisie all’Utrecht dove realizza 16 gol in 65 partite. Nel giugno del 2011 si trasferisce al Psv per 13 milioni. Ad Eindhoven, Mertens segna 37 reti in 62 apparizioni. Nel ...

Ipnosi Regressiva svela come Esseri delle Stelle aiutarono L’uomo a costruire le Piramidi in Egitto : Ipnosi Regressiva svela come Esseri delle Stelle aiutarono l’uomo a costruire le Piramidi in Egitto L’Ipnosi Regressiva è una tecnica molto utilizzata e permette a chi decide di fare questo viaggio all’interno di sé stesso, di portare alla luce blocchi e far affiorare ricordi o eventi che hanno traumatizzato la persona, i quali influenzano la […]