L’Inter sfrutta il fattore P | Politano e Perisic chiudono la pratica Chievo | la Champions

(Di lunedì 13 maggio 2019) Vince ma non convince l’Inter nel posticipo della 36ª giornata, i nerazzurri si impongono 2-0 sulretrocesso e si avvicinano allaL’Inter si avvicina alla qualificazione inLeague, lo fa vincendo con il minimo sforzo il posticipo della 36ª giornata di Serie A contro il. Bastano i gol dia regalare tre punti pesantissimi ai nerazzurri, a cui adesso basterà farne altri tre nelle ultime due giornate per festeggiare l’aritmetica qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Solito gioco lento e prevedibile quello della squadra di Spalletti, che non riesce a mettere alla corda i propri avversari, capaci di difendersi con ordine e ripartire. Ci pensacon un sinistro chirurgico a spaccare in due la partita, facendo tirare un sospiro di sollievo agli oltre 50.000 di San Siro. Nel finale ...

