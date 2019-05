wired

(Di lunedì 13 maggio 2019)a New York nel 1988 (foto: Catherine McGann/Getty Images)iniziò a pubblicarenel 1950: a ospitarli erano quelle riviste popolari patinate – per uomo e per donna, con divisioni di genere abbastanza nette – che dovevano le loro fortune alla borghesia della suburbia americana: il Saturday Evening Post, Collier’s, Argosy, Esquire, Cosmopolitan, tra le altre. Erano gli anni a cavallo tra la fine della Seconda guerra mondiale e la morte di Jfk, stretti nella morsa tra l’entusiasmo post-bellico e i primi echi di ciò che il poeta WH Auden aveva appena definito “l’età dell’ansia”, quella della minaccia atomica.lavorava come pubblicitario per la General Electric a Schenectady, nello stato di New York, ma detestava quel mondo di schede prodotto e comunicati stampa: voleva scrivere storie. E per fortuna – e col supporto ...

MilanoCitExpo : Leggere i racconti di Kurt Vonnegut significa imparare a vivere #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - DrTale_MrShot : RT @Spazinclusi3: Letta la seconda parte di 'Schei'? Se siete stati troppo impegnati con il #SalonedelLibro avete tutte le ragioni, ma è a… - La_BalenaBianca : RT @pastrengolit: Claudio Lagomarsini ha vinto il concorso per racconti #Ognidesiderio, organizzato dal @PremioCalvino. La premiazione si è… -