wired

(Di lunedì 13 maggio 2019)continua a fare scuola anche in epoca di realtà virtuale, nonostante i 500 anni dalla morte. Si chiama VitruvianVR ed è un sistema di realtà virtuale sviluppato a partire dall’intuizione del genio italiano relativa all’uomo vitruviano ed al suo significato in termini di armonia, ordine e proporzioni. Il prodotto in una prima fase è stato realizzato ed ideato dalla padovana Lab Network in collaborazione con Intel, poi è stato sviluppato tramite un’apposita società: VitruvianVR (come il prodotto), i cui fondatori sono Michele Ghedina, Paolo Moro e Niccolò Galiazzo. VitruvianVR utilizza la Msi Vr One posizionata in una sorta di zaino (in fase di sperimentazione la sostituzione con un computer), unitamente al kit completo Htc Vive con joystick e visore. Non finisce qui, questa soluzione riunisce più tecnologie per permettono all’utente di non essere passivo nella ...

MilanoCitExpo : Il simulatore spaziale VR ispirato a Leonardo, da provare al Wired Next Fest #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : Il simulatore spaziale VR ispirato a Leonardo, da provare al Wired Next Fest -