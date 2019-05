Fontana a pm: rivendico nomina Marsico

"L'ho scelto per le sue competenze, non volevo disperderle".Così il governatore lombardorivendica davanti ai pm di Milano di aver scelto lui Luca, suo ex socio di studio, per l'incarico nel Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti in Regione.ha sostenuto che non voleva disperdere le competenze dell'avvocatoe che tra le varie possibilità che si sono presentate ha scelto per lui la più vicina alle sue passate esperienze e la meno lucrosa (incarico da 11.500 euro all'anno).(Di lunedì 13 maggio 2019)