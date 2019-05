Bryan Adams si lancia in acqua e fa da scudo umano per salvare una balena dai cacciatori

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) “Sono stato testimone di alcuni motoscafi che rincorrevano una. Diverse barche che le giravano intorno, cercando di farle del male. L’ho visto… e sono uscito sulla mia tavola da paddle, mettendomi tra lae i“.non ci ha pensato due volte e così ha salvato unadaiche la insidiavano, come lui stesso ha raccontato ricostruendo quanto accaduto. È successo mentre il cantautore 59enne si trovava in vacanza sull’isola Musiquè, un atollo privato nell’arcipelago delle Piccole Antille, nel Mare dei Caraibi: ad un certo punto ha visto il cetaceo in pericolo ha deciso di intervenire. “Ero lì in missione pacifica – ha raccontato-. Il mare era grosso. Tutto poteva andare storto in un momento. Ma laè stata accanto a me e poi è sparita”. Un vero e proprioche ha salvato la vita all’animale. ...

