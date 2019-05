Allegri resta a Torino – Un particolare fa pensare alla permanenza

Juventus - Nedved : “Allegri resta? Chi vivrà vedrà” : “Se Allegri sarà sulla panchina della Juventus anche l’anno prossimo? Chi vivrà, vedrà“. Così il vicepresidente bianconero, Pavel Nedved, ai microfoni di Sky Sport prima del match dell’Olimpico contro la Roma. “L’incontro tra Agnelli e Allegri c’è sempre stato verso giugno, verrà anticipato la prossima settimana: aspettiamo – aggiunge Nedved -. Se dobbiamo aspettarci molte novità sul mercato? ...

Gazzetta : Allegri chiederebbe due condizioni per restare - una di queste potere sul mercato : L'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è atteso per la settimana prossima, e sarà evidentemente decisivo per sapere chi sarà la prossima guida tecnica della panchina bianconera. Le indiscrezioni rilasciate da alcuni media sportivi sono molto contrastanti, alcuni sostengono la permanenza del tecnico toscano almeno un'altra stagione, altri invece confermano il possibile addio, con ...

Dopo il no di Conte - Allegri potrebbe decidere di restare alla Juve : Il mercato come si dice non dorme mai. In questi ultimi giorni di campionato, vista ormai la vittoria con largo anticipo dello scudetto da parte della Juventus, sarà infatti il mercato la notizia principale.Dopo l’infondata notizia lanciata da Sport Mediaset, riguardante un colloquio in gran segreto con l’intero cda della Juventus per riportare l’ex bandiera e ormai ex tecnico bianconero Antonio Conte sulla panchina ...

Rinnovo Allegri - il tecnico può restare : Conte all’Inter : Rinnovo- Allegri- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Massimiliano Allegri incontrerà Agnelli nei prossimi giorni per valutare insieme in maniera definitiva il futuro della Juventus. Futuro che potrebbe subire un altro colpo di scena. Di fatto non è escluso che Allegri decida di dire sì al proseguimento del suo cammino in bianconero, aprendo […] More

Juventus - niente faccia a faccia Allegri-Agnelli : il futuro dell’allenatore bianconero resta un rebus : Il tanto atteso faccia a faccia tra Allegri e Agnelli per stabilire il futuro dell’allenatore della Juventus non è avvenuto Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora in bilico. Dopo aver mancato l’appuntamento con la Champions League la società si sta interrogando in merito a se proseguire o meno con il tecnico livornese. Il tanto atteso faccia a faccia non è avvenuto nemmeno quest’oggi. Andrea Agnelli era a Milano, in ...

Allegri e la Juventus verso la rottura Conte resta vicino all'Inter : L'anno di contratto che resta tra la Juventus e Massimiliano Allegri basterà per discutere, da oggi, sull'accordo per la buona uscita ma non sarà sufficiente per garantirsi ancora un futuro, dopo un ...

Allegri-Adani - atto secondo : è tregua - ma le visioni restano inconciliabili : Allegri-Adani, atto secondo. Senza polemiche, con toni tutto sommato concilianti, qualche puntura ma senza trascendere. Ad una settimana dallo scontro post Inter-Juve, il tecnico bianconero e l'ex ...

Juventus - Nedved : 'Allegri ha un contratto - resta. Ci sarà incontro con Agnelli' : Il derby della Mole sullo sfondo e il futuro di Massimiliano Allegri come argomento caldo in casa Juventus . A parlarne è Pavel Nedved , che ai microfoni di Sky Sport ha confermato l'allenatore che ha vinto cinque scudetti in altrettante stagioni: "Allegri sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo? Certo, ha un contratto e deve continuare. Io sono ...

Juve - Nedved : 'Futuro Allegri? Resta - deve continuare' : Così, ai microfoni di Sky Sport, il vicepresidente della Juve , Pavel Nedved , sul futuro del tecnico bianconero., Italpress,

Bucchioni : 'Allegri è sicuro di restare - Agnelli non ha più parlato - gatta ci cova' : La stagione calcistica è ai titoli di coda ed allora i club sono proiettati a programmare il futuro prossimo. Anche la Juventus sta cercando nuove soluzioni per dare l'assalto al tabù Champions League e, a quanto pare, non sembra così convinta di continuare a farlo con Massimiliano Allegri. Il mistero che aleggia intorno al previsto incontro tra il 'Conte Max' e Andrea Agnelli è stato ampiamente trattato da Enzo Bucchioni nel suo editoriale su ...

Roma - Allegri su Conte : il tecnico bianconero vuole restare alla Juve e fa felice Pallotta : Come se non bastasse Conte, ecco anche l'emiro. Di questi tempi la Roma, sempre all'inseguimento del 4° posto, non si fa mancare niente. Così si distrae, anche piacevolmente, guardando oltre il ...

Allegri punzecchia Cristiano Ronaldo : “ecco cosa mi aspetto dopo la prestazione di Messi” : Juventus, Massimiliano Allegri ha pensato bene di spronare Cristiano Ronaldo dopo la prestazione super del rivale Messi La doppietta di Messi ieri in Champions contro il Liverpool “per Cristiano è un bello stimolo. Messi l’ha raggiunto a quota 600 gol e noi abbiamo il derby, quindi lui vorrà andare avanti. E poi vuole vincere la classifica dei marcatori“. E’ convinto dello stimolo che arriverà a CR7 dalle ...

Allegri - possibili tre colpi di mercato per restare alla Juve - tra questi c'e Kanté : Potrebbe esserci una sorta di rivoluzione di mercato in Serie A in estate e potrebbe riguardare anche le panchine. I top club del campionato italiano devono ancora ufficializzare la permanenza degli attuali allenatori, da Juventus ad Inter fino ad arrivare a Milan, Roma, vi è molta incertezza da questo punto di vista. Nonostante le voci che arrivano dalla Spagna e che confermano la possibilità di un arrivo di Guardiola alla Juventus, la maggior ...

Branchini : 'Allegri resta alla Juve' : Giovanni Branchini, uno dei più importanti... procuratori, agenti, operatori di mercato: qual è la definizione giusta? 'Vanno bene tutti, sono in pratica le diverse mansioni dell'agente calcistico, ...