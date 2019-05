Sampdoria-Empoli | le formazioni ufficiali | Defrel-Quagliarella

calcioweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2019), le– Continua il programma valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante valido soprattutto per la zona salvezze. Nel match delle 15 in campo, ultima spiaggia per la squadra di Andreazzoli che non può permettersi un passo falso, di fronte gli uomini di Giampaolo che hanno intenzione di chiudere al meglio la stagione., le(4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Caprari;(3-5-2): Dragoeski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennancer, Krunic, Pajac; Caputo, Farias CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo, leCalcioWeb.

Arsenal_Algeria : RT @IsmaelBennacer: ?? UC Sampdoria - Empoli FC ?? Stade Luigi-Ferraris ? 15h00 - fantagazzetta : Sampdoria-Empoli, le formazioni ufficiali: Caputo ce la fa -