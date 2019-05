Le madri dei cattivissimi? Buone | semplici e devote

Royal Baby - al via il toto-padrino e il toto-madrina : spuntano i nomi dei vip - ma qualcuno già rifiuta : Il Royal Baby è nato e, messo da parte il "totonome", è tempo di pensare alle madrine e ai padrini di battesimo più papabili. Se George Clooney ha ammesso di dover...

Tennis - ATP Masters 1000 madrid 2019 : i risultati dei quarti di finale (10 maggio). Avanti Nadal e Djokovic - fuori Federer e Zverev : Oggi a Madrid, nel torneo ATP Masters 1000 di Tennis, si sono giocati tre dei quattro quarti di finale in programma: il numero uno del seeding, il serbo Novak Djokovic, è passato alle semifinali senza giocare, dato che il croato Marin Cilic, numero 9, ha dato forfait per un’intossicazione alimentare. Nelle altre sfide di giornata, cade l’elvetico Roger Federer, che viene rimontato e battuto dall’austriaco Dominic Thiem che si ...

ATP madrid - Zverev mette fine alla carriera di Ferrer : l’ultimo dei “terraioli” lascia la scena : ATP Madrid, David Ferrer ha perso contro il tedesco Zverev: è stato l’ultimo incontro di una splendida carriera ATP Madrid, l’ultima gara di David Ferrer è andata in scena questa sera. Il tennista spagnolo, ultimo dei cosiddetti “terraioli”, ha salutato il suo pubblico al termine di un incontro nel quale non c’è stata partita. Contro il tedesco Zverev nulla ha potuto il solido Ferrer, il quale ha ceduto col ...

Pjanic Real madrid - le ultimissime : arriva la prima offerta dei Blancos : Pjanic Real Madrid – Continuano le indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus, in vista della prossima stagione tra campionato e Champions League. I bianconeri, con la stagione ormai terminata, dopo l’ottavo scudetto di fila e l’uscita dalla Champions League sono liberi di pensare alle strategie di mercato. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se ci sarà una nuova offerta del Real […] More

Real madrid - Chiesa nel mirino dei blancos : l’offerta alla Fiorentina : Real Madrid Chiesa – Il calciomercato non si ferma mai e, queste notizie che vengono fuori dalla stampa estera, ne danno la conferma. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il Real Madrid sarebbe alla ricerca di giocatori per i prossimi anni e, uno, lo ha individuato in Serie A. Florentino Perez vorrebbe riuscire a strappare […] L'articolo Real Madrid, Chiesa nel mirino dei blancos: l’offerta alla Fiorentina proviene da ...

Real madrid - Chiesa nel mirino dei blancos : l’offerta alla Fiorentina : Real Madrid Chiesa – Il calciomercato non si ferma mai e, queste notizie che vengono fuori dalla stampa estera, ne danno la conferma. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il Real Madrid sarebbe alla ricerca di giocatori per i prossimi anni e, uno, lo ha individuato in Serie A. Florentino Perez vorrebbe riuscire a strappare […] L'articolo Real Madrid, Chiesa nel mirino dei blancos: l’offerta alla Fiorentina proviene da ...

Real madrid - nuovo pressing per Pogba : la richiesta dei Red Devils : Stagione da dimenticare per il Real Madrid, pesantissima l’eliminazione agli ottavi di Champions League contro l’Ajax ed anche in campionato il distacco dal Barcellona è ampissimo. Dopo il ritorno in panchina di Zinedine Zidane la dirigenza è al lavoro per preparare la prossima stagione, pronto un assalto a Paul Pogba con lo United che non sembra disposto a far partire il francese. Secondo quanto quanto riporta ...

“Marca” stila la lista dei partenti del Real madrid : sono ben 13! : Real Madrid, il club di comune accordo con il tecnico Zinedine Zidane sta pianificando una rivoluzione estiva che partirà da cessioni illustri Che il Real Madrid abbia intenzione e bisogno di operare una rivoluzione nella prossima estate è un fatto ben noto. Il quotidiano spagnolo Marca ha però forse esagerato nell’analizzare il numero di calciatori che potrebbero lasciare il club nella prossima finestra di mercato, ben 13. Alcuni di ...

Real madrid - Chiesa nel mirino dei blancos : l’offerta alla Fiorentina : Real Madrid Chiesa – Il calciomercato non si ferma mai e, queste notizie che vengono fuori dalla stampa estera, ne danno la conferma. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il Real Madrid sarebbe alla ricerca di giocatori per i prossimi anni e, uno, lo ha individuato in Serie A. Florentino Perez vorrebbe riuscire a strappare […] L'articolo Real Madrid, Chiesa nel mirino dei blancos: l’offerta alla Fiorentina proviene da ...

Calciomercato Real madrid - la lista della spesa dei tifosi. Mbappé il prescelto - poi… : I tifosi del Real non hanno dubbi: 200mila persone hanno votato Kylian Mbappé e eletto il ventenne del Psg come la vera star su cui ricostruire la squadra dello Zidane bis. Il risultato finale è ...

Cristiano Ronaldo a madrid a inaugurare la sua clinica per il trapianto dei capelli : Non è passata inosservata l’assenza di Cristiano Ronaldo nella partita di ieri della Juve contro il Genoa. Una gara che ha rappresentato la prima sconfitta stagionale per la squadra di Allegri. L’allenatore livornese non lo ha convocato. E il quotidiano spagnolo Marca ha svelato come ha impiegato il tempo libero il fuoriclasse portoghese: è tornato a Madrid per inaugurare la sua clinica per i trapianti di capelli di cui è partner al ...

Real madrid - Chiesa nel mirino dei blancos : l’offerta alla Fiorentina : Real Madrid Chiesa – Il calciomercato non si ferma mai e, queste notizie che vengono fuori dalla stampa estera, ne danno la conferma. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il Real Madrid sarebbe alla ricerca di giocatori per i prossimi anni e, uno, lo ha individuato in Serie A. Florentino Perez vorrebbe riuscire a strappare […] L'articolo Real Madrid, Chiesa nel mirino dei blancos: l’offerta alla Fiorentina proviene da ...