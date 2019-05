Giro d’Italia | a Fucecchio sprinta Pascal Ackermann | battuto Viviani

Classifiche Giro d’Italia 2019 - seconda tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Il campione nazionale tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d’Italia 2019, andando così a vestire anche la maglia ciclamino. Giulio Ciccone (Trek – Segafredo) è passato invece in testa a entrambi i GPM di giornata, consolidando così la maglia azzurra. Non cambia la classifica generale nelle prime posizioni con lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che mantiene la maglia Rosa. Di ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - seconda tappa : Primoz Roglic resta al comando - 3° Nibali : seconda tappa per il Giro d’Italia 2019: la prima frazione in linea con partenza da Bologna e arrivo a Fucecchio. Non cambia nulla, dopo la cronometro iniziale, in chiave Classifica generale: Primoz Roglic resta in vetta davanti a Simon Yates e Vincenzo Nibali. Non ci sono stati particolari differenze nella giornata odierna che comunque non prevedeva grandi difficoltà. Andiamo a scoprire la Classifica generale. Classifica generale Giro ...

Giro d’Italia 2019 - risultato seconda tappa : Pascal Ackermann batte Elia Viviani allo sprint : Pascal Ackermann si impone allo sprint nella seconda tappa del Giro d’Italia 2019. Il campione nazionale tedesco coglie la prima vittoria in un Grande Giro al suo debutto nella Corsa Rosa, vincendo con grande potenza la volata di gruppo sul traguardo di Fucecchio. Il corridore della Bora-Hansgrohe ha battuto il campione italiano Elia Viviani e l’australiano Caleb Ewan. Non cambiano le posizioni di vertice della classifica generale, con lo ...

Giro d’Italia 2019 - la classifica dei favoriti : nessuna differenza nella seconda tappa. Roglic guida davanti a Yates e Nibali : Velocità altissime, maltempo e tanta tensione: non ci sono state però differenze tra i big nella seconda tappa, la prima in linea, del Giro d’Italia 2019. Sempre al comando della graduatoria Primoz Roglic che è davanti a Simon Yates e Vincenzo Nibali: tra i papabili per la vittoria finale sono molto vicini anche Miguel Angel Lopez e Tom Dumoulin. Andiamo a scoprire la classifica dei favoriti. classifica favoriti Giro d’Italia 2019: ...

Giro d’Italia 2019 - terza tappa : percorso - altimetria e favoriti : Giro d’Italia 2019, terza tappa: percorso, altimetria e favoriti Il primo lunedì del Giro d’Italiavedrà il gruppo percorrere 220 km – una delle distanze maggiori di questa edizione – da Vinci ad Orbetello in una tappa particolarmente facile dal punto di vista altimetrico. Oggi infatti, il finale è riservato alla volata di gruppo. Andiamo a conoscere meglio la terza tappa. LEGGI ANCHE: Calendario ciclismo su strada ...

Giro d’Italia 2019 : terza tappa Vinci-Orbetello : orario d’inizio - altimetria e programmazione tv giornaliera : Archiviata la cronometro inaugurale e la prima tappa in linea con arrivo a Fucecchio, il Giro d’Italia 2019 proseguirà con una giornata di relativa tranquillità. La terza frazione sarà infatti dedicata soprattutto ai velocisti e porterà il gruppo da Vinci ad Orbetello per un totale di 220 km. Il percorso si snoderà interamente sulle strade toscane e non presenterà particolari insidie dal punto di vista altimetrico, con l’unica ...

Giro d’Italia – La seconda tappa è di Pascal Ackermann : il tedesco vince una strepitosa volata davanti a Viviani : Pascal Ackermann della Bora Hansgrohe si prende la seconda tappa del Giro d’Italia: il ciclista tedesco corona una splendida volata finale Dopo la cronometro inaugurale da Bologna e San Luca, il Giro d’Italia prosegue quest’oggi con la seconda tappa. I 205 chilometri di tracciato che si snodano da Bologna a Fucecchio sono adatti ai velocisti e, com’era lecito aspettarsi, il finale in volata non ha deluso le attese. ...

Giro d’Italia - Nibali replica a Yates : ‘Bisogna avere rispetto degli avversari’ : Scoppiano già le prime guerre dialettiche al Giro d’Italia, scattato ieri con la cronometro di Bologna vinta da Primoz Roglic. Una battuta di Simon Yates durante le tradizionali conferenze stampa della vigilia non è piaciuta a Vincenzo Nibali che ha replicato al britannico dopo la conclusione della tappa inaugurale. Yates si è mostrato fiducioso fino alla sfrontatezza dichiarando di sentirsi il favorito numero uno del Giro e che gli avversari ...

Meteo Giro d’Italia : pioggia e freddo verso Fucecchio - attenzione al vento della 3ª tappa di Lunedì a Orbetello [FOTO] : E’ ripartito sotto la pioggia da Bologna il Giro d’Italia che ieri ha incoronato Primoz Roglic prima maglia rosa dell’edizione 2019 della corsa ciclistica italiana: come ampiamente previsto dalle previsioni Meteo, il maltempo sta pesantemente condizionando questa prima parte del Giro e purtroppo durerà per tutta la settimana. Intanto adesso, durante la seconda tappa da Bologna a Fucecchio, sulla corsa ha smesso di piovere dopo ...

Giro d’Italia 2019 : a Primoz Roglic la crono d’apertura : Giro d’Italia 2019: a Primoz Roglic la crono d’apertura Primoz Roglic, come da pronostico, è la prima maglia rosa di questo Giro d’Italia. Impressionante il modo in cui ha domato le rampe del Santuario di San Luca, salita breve ma con pendenza media del 10% e in cui in generale ha affrontato gli 8 km della prova contro il tempo. Ciclismo: le particolarità delle cronometro La cronometro è un esercizio molto particolare. Bisogna ...

Giro d’Italia – Retroscena Mikel Landa : “fermato dall’allergia! Sulla salita stavo male - sono scoppiato” : Mikel Landa giustifica la sua brutta prova nella cronometro iniziale del Giro d’Italia con un problema di salute: l’allergia ha impedito al corridore spagnolo di disputare una buona gara La cronometro inaugurale del Giro d’Italia ha regalato subito i primi verdetti: c’è chi come Roglic e Yates, rispettivamente primo e secondo, ha rispettato le attese, chi le ha un po’ deluse come Dumoulin (5°) e chi come Mikel ...

Giro d’Italia – Nibali e le prime scintille… verbali con Yates : “non mi sono offeso” : Nibali-Yates: tutto chiarito? Le parole dello Squalo dello Stretto prima della partenza della seconda tappa del Giro d’Italia 2019 Il Giro d’Italia 2019 è iniziato nel segno del botta e risposta tra Vincenzo Nibali e Simon Yates. Dopo la cronometro di ieri di Bologna, che ha aperto ufficialmente le danze e ha visto lo Squalo dello Stretto conquistare un ottimo terzo posto, alle spalle di Roglic e Yates, il messinese della ...

Bici - il Giro d’Italia spegne 110 candeline. La prima edizione : un freno per 15 chili. Metà dei partecipanti non arrivò mai : Costo: 100 lire, un operaio guadagnava due lire al giorno. Peso: 15 chili con rapporto fisso e un solo freno. A tampone che premeva sulla ruota anteriore. Erano queste le caratteristiche principali di una Bicicletta nel 1909. All’epoca il ciclismo, insieme alla scherma e il canottaggio, era lo sport più seguito in Italia. Il 13 maggio di 110 anni fa La Gazzetta dello Sport diede sostanza a quella passione per le due ruote dando vita alla ...

Giro d’Italia 2019 - Mikel Landa soffre d’allergia : il motivo della crisi durante la cronometro? : Mikel Landa ha incominciato il Giro d’Italia 2019 con qualche difficoltà di troppo, il capitano della Movistar si è presentato alla Corsa Rosa con grandi ambizioni ma ha faticato terribilmente durante la cronometro d’apertura pagando addirittura 1’07” di distacco da Primoz Roglic, 48” da Simon Yates e 44” da Vincenzo Nibali, 39” da Tom Dumoulin e Miguel Angel Lopez. Lo spagnolo si era ritirato settimana ...