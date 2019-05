Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) Probabilmente Niels Högel avrebbe continuato a mietere vittime se nel 2005 un collega infermiere non lo avesse scoperto mentre era intento a somministrare un cocktail letale di farmaci ad un paziente, per ucciderlo. Da quel momento sono iniziati i procedimenti giudiziari contro l’uomo, oggi 42enne: pian piano sono emersi i delitti commessi nei due ospedali, nei dintorni di Brema, in cui aveva prestato servizio. Nel 2017 gli inquirenti sostenevano che avesse tolto la vita ad almeno a 90 persone in sei anni, dal 1999 fino al momento in cui era stato colto sul fatto. Da allora l’ex infermiere è già stato condannato a due ergastoli. Ma, in concomitanza con la partenza di un terzo processo, nel quale Högel deve rispondere dell’omicidio di altri 100– 36 nel nosocomio di Oldenburg e 64 in quello di Delmenhorst – gli inquirenti, che da anni indagano sul caso, hanno rivelato che le ...

vincecamaggio : Germania, potrebbero essere 300 i pazienti uccisi dall’infermiere killer - rafirexit : RT @MillaGentile: “Qui non si tratta di uscire dall’ euro perché lo vogliamo noi, ma perché potrebbero volerlo gli altri Paesi europei ad i… - kittimanda : RT @MillaGentile: “Qui non si tratta di uscire dall’ euro perché lo vogliamo noi, ma perché potrebbero volerlo gli altri Paesi europei ad i… -