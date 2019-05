gossipetv

(Di sabato 11 maggio 2019) UeD,attaccato per aver chiuso la conoscenza conCosta: lei ora dice la suaal Trono Over di Uomini e Donne, dopo la tormentata conoscenza con Roberta Di Padua, ha avviato una brevissima frequentazione conCosta, una dama nuova nel parterre femminile. Il tutto si è concluso in sole … L'articolo UeD: ilper cui non puòproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : UeD Riccardo Guarnieri, parla Stefania: il gesto per cui non può perdonarlo - IsaeChia : ‘#UominieDonne’: l’opinione di #Isa sulla puntata del #TronoOver del 8/05/19 (#UeD #IsaeChia Uomini e Donne Rocco… -