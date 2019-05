Astronomia : in pochi anni l’atmosfera di Plutone potrebbe svanire : È tenue, subisce effetti stagionali di notevole portata – a causa dell’orbita inclinata ed eccentrica del suo corpo celeste – e potrebbe dileguarsi in un breve lasso di tempo: è l’atmosfera di Plutone, al centro di un nuovo studio che sarà pubblicato su Astronomy & Astrophysics (articolo: “Pluto’s lower atmosphere and pressure evolution from ground-based stellar occultations, 1988-2016”) ed è disponibile in pre-print sulla ...

Clima - Greta ai ragazzi di Roma : "I politici non fanno nulla - hanno venduto il pianeta a pochi ricchi : lotteremo per anni" : L'ambientalista sedicenne presente sul palco alimentato da energia pulita: "E' un onore essere qui, la nostra lotta durerà anni"

Fuksas : "Francia può sorprendere - ricostruzione in pochi anni" : Roma, 16 apr., Adnkronos/Labitalia,, di Fabio Paluccio, - di Fabio Paluccio "La Francia è un Paese in grado di sorprendere, prevedo una ricostruzione della struttura, del nocciolo centrale distrutto ...

Diventerà padre tra pochi giorni - 45enne molisano arrestato a Piacenza : per lui 6 anni di carcere : La condanna dovuta a un cumulo di pene per furti, rapine ed evasioni CAMPOBASSO. Dovrà scontare 6 anni. In carcere, dov'è stato portato questa mattina, anche se tra pochi giorni Diventerà padre. Un ...

Sara Di Pietrantonio - la Cassazione rinvia in Appello : “Troppo pochi 30 anni di carcere - rideterminare la pena al rialzo” : Non è sufficiente la condanna a 30 anni di reclusione per Vincenzo Paduano, l’ex guardia giurata condannata dalla Corte di Appello di Roma lo scorso maggio per aver strangolato la sua ex fidanzata, Sara Di Pietrantonio, studentessa di 22 anni, e bruciato il suo cadavere. Lo ha deciso la Cassazione che ha annullato con rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Roma, accogliendo così il ricorso del Pg che aveva chiesto di ...

Europee - depositati al Viminale 47 simboli : in calo rispetto a 5 anni fa. pochi i nomi dei leader nei loghi : Tra i contrassegni più originali spiccano il Partito dell'Iva, Leone d'Italia e i Gilet arancioni. Per Fdi anche la scritta 'sovranisti'

Muore a 17 anni pochi mesi dopo la diagnosi di un raro cancro : “Aveva solo mal di schiena” : Elisha Furneaux, un'adolescente del Galles, è morta nel 2016 solo sei mesi e mezzo dopo aver saputo di avere un raro cancro. Inizialmente pensava di avere un semplice mal di schiena. La mamma Emma ha raccontato la sua storia e ha deciso di partecipare alla maratona di Londra per raccogliere fondi per un'associazione che ha aiutato in quei mesi difficili la sua famiglia.Continua a leggere

Alfa Romeo - Manley ormai è stufo : rilancio in pochi anni o cessione del marchio? : La Casa del Biscione stenta a decollare e il suo futuro potrebbe essere messo in discussione dal CEO di FCA L’Alfa Romeo è croce e delizia del settore automotive: parliamo di uno dei marchi più importanti di sempre appartenente a questo comparto. La Casa del Biscione può contare su una storia centenaria fatta di incredibili modelli capaci di primeggiare nel motorsport oppure di diventare indimenticabili grazie a loro fascino e alle ...

Anteprima di Ligabue all'Italghisa per pochi fan : "Passano gli anni - non la voglia" : REGGIO EMILIA - Una sorta di Anteprima assoluta del prossimo tour, quella portata ieri sera da Ligabue sul palco della Fonderia Italghisa di Reggio Emilia. Con una scaletta dedicata al nuovo album '...