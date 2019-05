F1 | Bottas in pole davanti ad Hamilton | terzo Vettel | Lecrerc parte dalla quinta posizione

Formula 1 - gp di Spagna : Bottas in pole davanti ad Hamilton. Terzo Vettel : Valtteri Bottas partirà primo al Gran Premio di Spagna. Il finlandese della Mercedes ha conquisto la pole position quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Bottas ha chiuso con il miglior tempo delle qualifiche ufficiali sul circuito di Montmelò in 1:15.406, precedendo di 634 millesimi il compagno di team Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel, staccato di 866 millesimi. Per Bottas terza pole consecutiva e nona ...

Pole di Bottas - terzo tempo per Vettel. Leclerc quinta fila : "Sono stato stupido" : Valtteri Bottas, su Mercedes, partira' in Pole position nel Gp dell'Azerbaigian, quarta prova del Mondiale di Formula 1, in programma domani sul circuito di Baku. Il finlandese ha preceduto di 59 millesimi nell'ultimo tentativo il compagno di squadra Lewis Hamilton, mentre in seconda fila partiranno domani Sebastian Vettel con la Ferrari e Max Verstappen con la Red Bull. In una tiratissima Q3, dietro ai primi quattro si sono classificati Sergio

