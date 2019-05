Ad Aversa arriva ' CibArti' l' evento di Dodici - Locanda del gusto

Blastingnews

(Di sabato 11 maggio 2019) Prosegue la serie di eventi organizzati dadeldimesi pereventi. Una politica che poggia le sue radici sull’amore verso il cibo e soprattutto verso il buon, ma anche l’arte, la scrittura e la cultura. L’arrivo del mese di maggio sembrerebbe aver portato con se delle scorie d’inverno non ancora completamente smaltite dalla primavera, quale momento migliore per rilassarsi in un luogo magico accompagnato da buon cibo, musica e arte....

Bonas74 : RT @gigiomora: @MCaronni Sicuramente arriva d'Aversa - gigiomora : @MCaronni Sicuramente arriva d'Aversa - MariaRo99325323 : RT @rosesenzanumeri: Ma stiamo scherzando? Questo è il colmo! Arriva il Capitone ad #Aversa e il dirigente della P. M. non solo blinda la c… -