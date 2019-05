Women in Sciences - le Scienze con la D maiuscola : Due giornate per parlare di scienza al femminile, attraverso testimonianze e momenti di confronto. Con questo obiettivo, un comitato composto da docenti donne di Milano-Bicocca presenta, il 13 e 14 maggio, il workshop “Women in Sciences, le Scienze con la D maiuscola”. Da un lato, a livello mondiale il numero di coloro che conseguono il titolo di dottore di ricerca in una disciplina scientifica è oggi in media equiripartito tra uomini e donne, ...