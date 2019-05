ilpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) Per il pugno di comici che da anni prova a portare la “stand up comedy” in Italia, Netflix potrebbe essere la svolta

ilpost : Un’altra comicità è possibile? - ilposticino : Un’altra comicità è possibile? - SandraPutzolu : RT @CristofaroFranc: Alle 18 ci ritroveremo in un’altra famiglia della comicità per recitare il Rosario a Maria che scioglie i nodi. Preghe… -