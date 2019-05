Sucidio-omicidio | due mamme si buttano giù da una scogliere con il loro Suv con i 6 figli

baritalianews

(Di venerdì 10 maggio 2019) La morte di due donne e deiseiadottivi, precipitati da una scogliera a bordo di un Suv, non è stato un drammatico incidente ma un-suicidio: questo quanto deliberato al termina dell’inchiesta sulla tragedia avvenuta nel 2018. Le due donne, entrambe 38enni, hanno drogato idi età compresa tra i 12 e i 19 anni prima di lanciarsi con l’auto da una scogliera vicino Mendocino, in California. I corpi di Jennifer Hart, Sarah Hart, Abigail Hart, Jeremiah Hart e Markis Hart sono stati trovati sulla scena dello schianto. I corpi di Sienna Hart, Hannah Hart e Devonte Hart non sono mai stati trovati, ma la polizia ha detto di ritenere che siano morti nello scontro. Markis Hart aveva l’equivalente di 19 dosi di Benadryl in circolo così come gli altri bambini, secondo le prove presentate al momento dell’inchiesta. Anche Sarah Hart aveva assunto 42 dosi di ...