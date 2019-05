Stabile numero manager ma solo in grandi aziende

adnkronos

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il management industriale tiene. Nel 2018 si rileva una sostanziale stabilità della situazione occupazionale deidel settore industria : sono 70.572, un dato omogeneo a quello registrato nel ...

