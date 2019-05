Spara al vicino dopo lite per pascolo

Sparatoria in una scuola vicino a Columbine - morto uno studente : Fermati i presunti responsabili: sono due allievi dell’istituto. È successo a pochi giorni dall’anniversario della strage del 20 aprile del 1999 in cui furono uccisi dodici ragazzi e un insegnante

Sparatoria in una scuola vicino Columbine. Un morto e 8 feriti : Stavolta alla Stem School di Highlands Ranch, a una ventina di chilometri da Denver, in Colorado, non lontano dalla Columbine High School, l'istituto saltato agli onori della cronaca per la strage ...

Sparatoria in una scuola americana vicino a Columbine - morto uno studente Altri sette ragazzi feriti in modo grave : Fermati i presunti responsabili: sono due allievi dell’istituto. È successo a pochi giorni dall’anniversario della strage del 20 aprile del 1999 in cui furono uccisi dodici ragazzi e un insegnante

Sparatoria in una scuola americana vicino a Columbine - morto uno studente diciottenne. Altri otto ragazzi feriti : - Sono passati 20 anni da Columbine, la strage che spaventò il mondo - 'Minaccia credibile alla Columbine di Denver', scuole della zona in lockdown - Gli autori degli spari alla Stem sono stati ...

Sparatoria in una scuola americana vicino a Columbine - morto uno studente Altri otto ragazzi feriti in modo grave : Fermati i presunti responsabili: sono due allievi dell’istituto. È successo a pochi giorni dall’anniversario della strage del 20 aprile del 1999 in cui furono uccisi dodici ragazzi e un insegnante

Denver - Sparatoria in una scuola vicino Columbine : un morto e 8 feriti. Due studenti arrestati : Il tragico bilancio dell'ennesima sparatoria in una scuola statunitense è di uno studente di 18 anni ucciso e altri otto feriti, di cui due versano in gravi condizioni. Due studenti sono...

Denver - Sparatoria in una scuola vicino Columbine : un morto e 8 feriti. Arrestati due studenti : Il tragico bilancio dell'ennesima sparatoria in una scuola statunitense è di uno studente di 18 anni ucciso e altri otto feriti, di cui due versano in gravi condizioni. Due studenti sono...

C’è stata una Sparatoria in una scuola vicino a Denver - in Colorado : C’è stata una sparatoria in una scuola alla periferia di Denver, in Colorado: almeno sette persone sono state ferite secondo l’ufficio dello sceriffo locale, che ha detto che due persone sono state arrestate. Inizialmente la polizia aveva cercato una terza

È in corso una Sparatoria in una scuola vicino a Denver - in Colorado : È in corso una sparatoria in una scuola alla periferia di Denver, in Colorado: almeno due persone sono state ferite secondo l’ufficio dello sceriffo locale, che ha detto che due persone sono state arrestate e la polizia ne sta ancora

Spara e uccide la moglie vicino Roma : terzo femminicidio in 21 giorni : Ancora un . Ancora una donna uccisa a colpi di pistola dal marito al culmine dell'ennesima lite per la separazione. La tragedia si è consumata a , piccolo comune in provincia di , circondato dai ...

Spara alla moglie durante una lite e la uccide : tragedia a Cave - vicino Roma : Nuovo femminicidio, questa volta alle porte di Roma. A dare l'allarme ai carabinieri alcuni vicini che intorno alle 12 hanno sentito Sparare. I militari hanno accertato che un uomo ha...

Usa - Sparatoria vicino a una sinagoga a San Diego : un morto | Trump : "E' un crimine d'odio" : Ad aprire il fuoco un 19enne: secondo il Site, il giovane sarebbe un suprematista bianco che avrebbe rivelato di essersi ispirato a Brenton Tarrant, l'autore della strage in Nuova Zelanda

Sparatoria vicino una sinagoga a San Diego - un morto e alcuni feriti : Almeno quattro persone sono state ferite in una Sparatoria a San Diego, vicino alla sinagoga Chabad of Poway. La polizia ha confermato l'arresto di una persona, ma è ancora sconosciuta la dinamica degli eventi. Lo riferisce il sito del quotidiano San Diego Union Tribune.L'area attorno la sinagoga è stata isolata e diversi vicini hanno riferito di aver udito colpi d'arma da fuoco. Diversi residenti sono stati evacuati dalle loro ...

Sparatoria vicino a una sinagoga a San Diego : un morto e 3 feriti. Fermato un uomo : Sparatoria vicino a una sinagoga a Poway, un sobborgo di San Diego, in California. Aalcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro i fedeli e hanno lasciato diverse persone colpite e a terra. Tra...