Salvini nella trappola del finto selfie | due ragazze si baciano e un ragazzo tenta di

è stata la classica goccia che ha fatto tracimare un vaso pieno di maldipancia, risentimenti personali e lontananza politica. 'Attendendo, rischiamo di lasciarci sfuggire il punto in cui l'onda per ...

Matteo Salvini - panico nella Lega : "Solo questione di tempo" - il gioco sporco del M5s - capitano fregato : "È solo questione di tempo". nella Lega cresce il pressing su Matteo Salvini: occorre rompere con il Movimento 5 Stelle e far cadere il governo ora, altrimenti si rischia grosso. Il caso Siri, con il sottosegretario leghista indagato e silurato dal premier Giuseppe Conte su input di Luigi Di Maio, è

Nuovo scontro nella maggioranza - Salvini apre il fronte della droga. Di Maio : 'vedo la Lega un po' nervosa' : L'intenzione del vicepremier di chiudere i negozi di Cannabis Legale non piace ai 5 Stelle e si va verso una serie di controlli mensili più severi. Per il premier conte l'argomento non è in agenda

Salvini a 'Otto e mezzo' - Dalla Chiesa contro Gruber : “L'intervista più irritante nella storia del programma" : La giornalista ha criticato la collega di La7 per il modo in cui ha intervistato il vicepremier ospite della sua...

Che tempo che fa - Fazio sull’assenza di Salvini : «Mi dispiace - spero ci sia occasione nella prossima stagione» – Video : Fabio Fazio, Che tempo che fa “Una brevissima ma doverosa precisazione” in nome del “pluralismo a cui Che tempo che fa si è sempre attenuto“. In apertura dell’odierna puntata del suo programma, Fabio Fazio ha letto un comunicato in merito alla decisione di Matteo Salvini di non prendere parte alla trasmissione, in polemica con il conduttore stesso ed i suoi compensi. Il presentatore, però, si è trattenuto ...

Scuola - Salvini nella bufera : Affinati ‘Solo propaganda elettorale - insegnanti mai così soli’ : Il vicepremier Matteo Salvini vuole rigore e disciplina nelle scuole, oltre al ripristino del grembiule. Una proposta che sta sollevando un’ondata di polemiche. Ne ha parlato anche lo scrittore Eraldo Affinati, in un’intervista rilasciata per il quotidiano ‘Repubblica’. Salvini rilancia il grembiule, Eraldo Affinati: ‘Con il sapere vanno eliminate le differenze’ Affinati non è d’accordo con il ...

Iscrizione all’anagrafe per i richiedenti asilo : così il ricorso ha dimostrato che nella legge di Salvini non c’è il divieto : Sui tre migranti ammessi all’Iscrizione sul registro anagrafico comunale, i sindaci avrebbero potuto intervenire anche prima dei tribunali. Le sentenze dei giudici di Bologna e Firenze sono diventate in queste ore terreno di una improvvisa ed accesa battaglia politica: da una parte il ministro dell’Interno Matteo Salvini; dall’altra il sindaco di Bologna, Virginio Merola, e i giudici definiti dal titolare del Viminale “di sinistra”; al centro il ...

Giulia Grillo : 'Nella Sanità si crea disparità di diritti : dico no alle improvvisazioni di Salvini' : Non possiamo permettercelo, abbiamo gli occhi del mondo addosso'. A Perugia il giorno dopo le dimissioni della Marini c'era la Lega in piazza e non il M5S: sia sincera avete perso lo spirito delle ...

Cantù - Salvini fa il comizio nella piazza della ‘ndrangheta e ‘dimentica’ di citarla. E i cittadini : “Su questo non parliamo” : Matteo Salvini arriva a Cantù all’ora di pranzo per lanciare la volata alla candidata sindaca leghista, ma dal palco di piazza Garibaldi, già teatro delle estorsioni e dei pestaggi dei rampolli della ‘ndrangheta, non pronuncia la parola mafia: “Stiamo lavorando su tre dossier al Ministero: la droga, le truffe agli anziani e i maltrattamenti nei confronti degli animali”. Parole che vengono accolte con un’ovazione dai tanti militanti e cittadini ...

L'ultimo scontro nella maggioranza è sul ritorno delle province. Di Maio : 'Poltronifici'. Salvini : 'Sono utili' : Nuove tensioni tra i due vicepremier dopo le indiscrezioni emerse su una bozza di riforma a cui Lega e M5s stanno lavorando nella Conferenza Stato-città con linee guida da sottoporre all'esecutivo

Matteo Salvini e Armando Siri - la voce terrificante nella Lega : "Come nel 1992 - Davigo e i 5 Stelle..." : Ci mancavano i fantasmi di Tangentopoli ad agitare questo governo sempre più agli sgoccioli. Il Corriere della Sera tratteggia in poche righe tutta l'inquietudine che si respira dentro la Lega. La beffa è che mentre Matteo Salvini si gode il bagno di folla in Sicilia (preludio a un nuovo exploit ele

Matteo Salvini e l'immigrato morto bruciato nella baraccopoli : "Colpa della sinistra - ora ordine e legalità" : Un immigrato gambiano di 26 anni ha perso la vita in un incendio divampato la notte scorsa all'interno di un ghetto di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia. Gli inquirenti dovranno accertare se il giovane sia morto nel sonno per i fumi sprigionati nell'incendio o per altre cause. Il gambiano è st