Roma | l' addio di Ranieri e i rifiuti di Conte e Sarri E Dzeko sbotta | ' Non ho vinto

Petrachi dà l'addio ai Granata - sarà il nuovo direttore sportivo della Roma : Dopo dieci anni Gianluca Petrachi lascia il Toro e dal primo luglio sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Telenovela ai titoli di coda, ormai, la cui chiusura sarà sancita ufficialmente nei ...

Ranieri annuncia l'addio alla Roma : Sono qui perché la Roma mi ha chiamato , da tifoso ho risposto con entusiasmo e con tutta la buona volontà. Finito questo, finirà il mio lavoro ". Sono le parole del tecnico della Roma, Claudio ...

Roma - l’annuncio di Ranieri : addio al termine della stagione : “Devo andare a prendere qualcun altro?”, scherza Claudio Ranieri in conferenza stampa, allenatore della Roma in relazione alle voci sul prossimo allenatore giallorosso. “Sono venuto qui perche’ la Roma mi ha chiamato e da tifoso ho accettato con entusiasmo e volonta’, ma finito questo torneo finisce il mio lavoro – ha spiegato Ranieri -. Quando ho firmato sapevo di essere venuto in un momento di bisogno ...

Roma - Totti medita l'addio. Caos dopo il "no" di Conte : Francesco Totti può lasciare la Roma. La voce sta circolando con forza nelle ultime ore dopo il no di Conte, l?allenatore scelto proprio dall?ex capitano per ridare entusiasmo alla...

Roma : 1-1 a Genova e (quasi) addio alla Champions : Una partita brutta, estremamente sporca e giocata male dai giallorossi, che con El Shaarawy all’82° si portano avanti “annusando” i 3 punti per poi farsi rimontare colpevolmente dal Genoa al 91°, che va a segno di testa con Romero, il quale salta senza difficoltà in mezzo alle torri Romaniste approfittando di un calcio d’angolo regalato da Kolarov. All’ultimo minuto inoltre i rossoblù sfiorano anche il secondo gol su calcio di rigore con l’ex ...

Giuseppe Conte insulta Matteo Salvini in CdM - stravince il leghista : salva-Roma - addio : Il Consiglio dei Ministri finisce in rissa, governo sempre più spaccato e Giuseppe Conte sempre più apertamente grillino. Matteo Salvini ha prima annunciato e poi confermato, come promesso, lo stralcio dal testo del dl crescita del decreto salva-Roma. Circostanza che ha fatto perdere le staffe al pr

Salvini massacra il M5s : "Salva-Roma addio" - la resa dei conti. Di Maio diserta il CdM? No - arriva di corsa : Tutto come previsto: il Consiglio dei Ministri assomiglia a una resa dei conti. Chiamato ad approvare il decreto crescita e il cosiddetto salva-Roma (provvedimento che mira a tagliare il debito della capitale), Luigi Di Maio ha deciso di disertare l'incontro, salvo poi precipitarvisi in fretta e fur

Luigi Di Maio diserta il CdM - Matteo Salvini lo massacra : "Salva-Roma addio" - la resa dei conti : Tutto come previsto: il Consiglio dei Ministri assomiglia a una resa dei conti. Chiamato ad approvare il decreto crescita e il cosiddetto salva-Roma (provvedimento che mira a tagliare il debito della capitale), Luigi Di Maio ha deciso di disertare l'incontro. Presenti invece i leghisti e Matteo Salv

Mercato Roma : si sogna Conte - Dzeko verso l’addio? : Mercato Roma- Dopo una stagione di alti e bassi, la Roma punta in maniera chiara e diretta all’obiettivo Champions League. Lotta al 4° posto serrata. I giallorossi si preparano al rush finale per riuscire a mettere a segno la qualificazione alla massima competizione europea in vista della prossima stagione. Un nuovo traguardo che potrebbe rivoluzionare […] L'articolo Mercato Roma: si sogna Conte, Dzeko verso l’addio? proviene ...

Addio a Massimo Marino - morto a 59 anni il conduttore Romano e attore per Carlo Vedone : È morto Massimo Marino, noto conduttore televisivo romano. A darne notizia su Facebook la sua compagna. Nato l’8 febbraio del 1960, era cresciuto nel quartiere Tufello. Nel 1989 aveva fondato la rivista free press ViviRoma Magazine, dove si trovano consigli su come trascorrere le serate tra locali, ristoranti e discoteche nella Capitale. L’esordio in tv era arrivato nel 1995, conducendo il programma ViviRoma Television (che andava in ...

Calciomercato Roma – Nzonzi non convince - possibile addio in estate : su di lui Arsenal e due club francesi : Steven Nzonzi ha fortemente deluso la Roma, possibile la sua cessione in estate: il centrocampista francese interessa ad Arsenal, Mariglia e Monaco Arrivato da campione del mondo, per 26 milioni più bonus, un investimento importante che avrebbe dovuto regalare al centrocampo della Roma una figura che avrebbe unito esperienza, quantità e qualità, permettendo alla mediana giallarossa di fare il salto di qualità necessario per giocare in ...

Verdone : «Massimo Marino - addio Eri la maschera della Roma attuale» : Diciamolo chiaramente: solo a Roma poteva nascere, e crescere, un personaggio come Massimo Marino, 59 anni, conduttore televisivo delle notti Romane, morto dopo una lunga malattia . La compagna ha ...

Addio a Massimo Marino - morto a 59 anni il conduttore Romano e attore per Carlo Vedone : È morto Massimo Marino, noto conduttore televisivo romano. A darne notizia su Facebook la sua compagna. Nato l’8 febbraio del 1960, era cresciuto nel quartiere Tufello. Nel 1989 aveva fondato la rivista free press ViviRoma Magazine, dove si trovano consigli su come trascorrere le serate tra locali, ristoranti e discoteche nella Capitale. L’esordio in tv era arrivato nel 1995, conducendo il programma ViviRoma Television (che andava in ...

Addio al re delle notti Romane - è morto Massimo Marino : Massimo Marino, re delle notti romane, e del trash, e protagonista della tv, è morto nella Capitale a 59 anni. L'annuncio è stato dato dalla compagna sul profilo Facebook dell'attore. Marino aveva ...