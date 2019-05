Repubblica | per De Laurentiis Insigne soffre di ansia da capitano

La settimana di Repubblica : giorno per giorno - tutti i nostri inserti : Lunedì: Affari & Finanza Affari & Finanza , il settimanale economico di Repubblica, vi aspetta in edicola lunedì come di consueto, e aggiorna la sua veste come il quotidiano. Inchieste, ...

Slitta la riapertura della metro Repubblica a Roma. Raggi : "Tutto da rifare" : Slitta la riapertura della stazione metro Repubblica di Roma, inizialmente prevista a metà maggio. Per rendere nuovamente funzionante la centralissima fermata serviranno ancora due mesi per i lavori e poi altro tempo per i collaudi. Chiusa dall’ottobre del 2018 quando un incidente sulle scale mobili coinvolse diversi tifosi russi del Cska, la “stazione off limits” della linea A ha superato ormai i sei mesi di vita ...

"Trovate la vostra voce per raccontare il mondo" - la prima lezione di giornalismo di Repubblica@Scuola : Il giornalismo sa e può essere essenziale, è vero, come queste righe citate che restano bene in mente - e non solo per l'agghiacciante cronaca che restituiscono -, ma può allargare il campo fino al ...

Tragedia di Superga - Mattarella : “Pagina indelebile della storia della Repubblica” : Ricorre oggi il 70° anniversario della Tragedia di Superga, in cui persero la vita i calciatori del Grande Torino in seguito allo schianto dell’aereo di ritorno da Lisbona. Le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La Tragedia di Superga, nella quale persero la vita i campioni del grande Torino e quanti si trovavano con loro sull’aereo che li riportava a casa dopo la trasferta di Lisbona, è una pagina ...

Abolizione Province - lettera aperta al Presidente della Repubblica : Infatti, nell'approvazione dei conti consuntivi, non si è mai riscontrata l'evidenza di una possibile economia di spesa in qualsiasi capitolo. Tanto è vero che tutte le Amministrazioni presentano ...

C’è davvero spazio per l’autonomia differenziata all’interno della Costituzione Repubblicana? : Immaginiamo per un attimo di giocare una partita a scacchi e valutare la compatibilità della prossima mossa che ci accingiamo a compiere con l’intero piano strategico che sino a quel momento abbiamo messo in atto sulla tavola quadrata. L’azione che abbiamo in mente appare regolare e rispetta le norm