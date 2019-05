Quando non si riesce a dimenticare l’ex

Ronaldo : 'Quando il Barcellona perde non è mai colpa di Messi - è un'ingiustizia' : Per il secondo anno consecutivo il Barcellona esce dalla Champions League dopo aver subito una clamorosa rimonta. Lo scorso anno fu la Roma ai quarti di finale a buttare fuori i blaugrana, quest'anno ...

Niah - star di YouTube - è allergica all’acqua : “Non posso sudare - piangere o uscire Quando piove” : La storia di Niah Selway, 21 anni di Hastings, in Inghilterra, e star di YouTube, con quasi 200mila follower, che dall'età di 5 anni ha scoperto di essere allergica all'acqua: "Non posso piangere o sudare senza che mi gonfi tutta o che si verifichino eruzioni cutanee. A volte provo tanto dolore da svenire".

Il “Fenomeno” Ronaldo a gamba tesa : “perchè Quando perde il Barcellona non è mai colpa di Messi?” : Il Fenomeno Ronaldo ha parlato delle colpe di Messi nell’uscita di scena del Barcellona dalla Champions League Il Fenomeno Ronaldo è uno che di gare importanti ne ha giocate a bizzeffe. Il brasiliano ha colto l’occasione per bacchettare i cronisti rei d’aver coccolato un po’ troppo Messi negli ultimi giorni. L’uscita di scena del Barcellona dalla Champions League è anche un po’ colpa sua: “A ...

Perché le lucertole non muoiono Quando perdono la coda? : La lucertola è senza ombra di dubbio il rettile più comune sul nostro territorio: possiamo trovarla nei centri urbani, in campagna, in montagna e addirittura al mare. Può sembrare strano ma la lucertola è sempre di più allevata come animale da compagnia: in questo articolo vedremo le principali caratteristiche, curiosità e varietà di questo affascinante rettile. (altro…) The post Perché le lucertole non muoiono quando perdono la coda? ...

Quando la vela è solidale - tra regate per non vedenti e la festa del volontariato : La kermesse, dedicata allo sport, con regate, spettacoli, convegni e divertimento, presenta un programma molto articolato. Nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio sarà presente lo scultore ...

Barcellona - delusione ed amarezza Valverde : “Non ci sono scuse Quando subisci rimonte del genere” : Quella da poco terminata è stata sicuramente una delle serate di Champions League più belle ed emozionanti. Il Liverpool è stato capace di compiere un’impresa epica, ribaltando il 3-0 del Barcellona al Camp Nou con un netto poker rifilato a Messi e compagni. Mattatori Origi e Wijnaldum. Liverpool pazzesco, ad Anfield è apoteosi: i reds fanno il miracolo, 4-0 al Barcellona e finale di Champions! [FOTO] Al termine del match traspare tutta ...

Di Maio sul caso Siri : «Le signore mi dicono di non litigare - ma Quando ce vo' - ce vo'» : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, nel corso di un comizio a Monterotondo, Roma,, ha dichiarato che la lite con la Lega 'si poteva risolvere molto prima con le dimissioni di Siri , ...

L'economia c'è - anche Quando non sembra : Che resta una scienza all'apparenza complessa e distante, ma in realtà molto concreta laddove studia le tante azioni singole che assieme diventano la domanda, l'offerta o addirittura si trasformano ...

Cos'è il Ramadan e Quando inizia : la data non è uguale in tutti i Paesi : Domenica 5 maggio è iniziato il mese sacro per il popolo di fede musulmana: un digiuno che coinvolgerà più di 1,5 miliardi...

Come modificare il proprio curriculum Quando non si è più neolaureati : Il primo curriculum non si scorda mai, verrebbe da dire. Sul finire degli studi, con il diploma o la laurea all'orizzonte, ognuno di noi si è cimentato nella stesura di quel documento che ha accompagnato le nostre primissime candidature per un posto di lavoro, e che poco a poco - anno dopo anno, esperienza dopo esperienza - si è arricchito delle più svariate voci, nel tentativo di raccontare al meglio la nostra evoluzione ...

Fabrizio Moro a Domenica In : 'Non amo rivedermi neanche Quando le cose vanno bene' : Fabrizio Moro è stato ospitato a Domenica In da Mara Venier per raccontare la sua storia, la sua carriera e i suoi attuali progetti. Il cantautore romano ha presentato l'album intitolato "Figli di nessuno", un progetto che definisce "benedetto" e che esce ad un paio di anni di distanza dall'ultimo disco. Due anni di piccoli ed enormi cambiamenti tra cui il termine della relazione con la fidanzata Giada dalla quale ha avuto i figli Anita e ...

SCUOLA/ Quando la personalizzazione non è uno slogan ma un metodo : La metodologia della SCUOLA "V. Spallanzani" di Casalgrande e Sassuolo è attualmente allo studio dell'Università di Bologna