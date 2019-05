Prima collezione co-creata con lo smartphone

Da Huawei la Prima collezione di moda co-creata con lo smartphone : Milano, 10 mag., askanews, - Una collezione di moda, la prima al mondo, realizzata abbinando l intelligenza artificiale degli smartphone all estro creativo umano. È il progetto Fashion Flair di Huawei ...

Fashion Flair - la Prima collezione di moda co-creata dall'Intelligenza Artificiale di Huawei e da Annakiki : Una sfilata unica al mondo è quella che è andata in scena a Milano il 9 maggio. Di fronte a un parterre composto da celebrity nazionali e internazionali e ...

Fashion Flair - l'intelligenza artificiale crea la sua Prima collezione di moda : Dopo aver dato il suo contributo nel mondo dei motori, della scienza e della musica, l'intelligenza artificiale di Huawei prova a muovere i primi passi anche nel mondo della moda, attraverso il progetto Fashion Flair. Insieme ad un’equipe di sviluppatori italiani, la casa cinese ha creato un'app che, grazie alla potenza dell’AI di Huawei P30 Pro, è in grado di offrire un nuovo spunto per il mondo della moda ...

Levi's lancia la sua Prima collezione realizzata in canapa : Uno dei materiali riscoperti dalle industrie moda negli ultimi tempi, per convertire la propria produzione in una direzione sempre più sostenibile, troviamo la canapa: grazie alla sue fibre infatti, il tessuto da essa prodotto risulta ancora più eco-compatibile del cotone. Basti pensare che dalle piante di canapa si può produrre da due a tre volte più fibra di un acro di cotone, e ha la capacità di eliminare le sostanze ...

First Act - la Prima collezione ecosostenibile di Herno : Il marchio Herno da sempre è sinonimo di qualità e innovazione. Da oggi anche di sostenibilità, grazie alla nuova linea First Act che racchiude capi innovativi e “green”, sia per lui che per lei, realizzati con tessuti Sensitive Fabrics e dalle importanti proprietà. I capispalla infatti hanno ricevuto l’attestato PEF, sigla che sta per Product Environmental Footprint, una metodologia comune e unica per ...

Chanel emoziona ancora una volta! Nuance perfette per la Primavera/Estate con una speciale collezione : Dopo la collezione Vision d'Asie, la casa di moda francese ha deciso di riproporre un tema legato al mondo asiatico , in particolare ai colori delle città di Tokyo e Seoul . Scopriamo insieme questa ...

Lacoste – Presentata Sideline - la collezione Primavera/estate 2019 che cambia le regole del gioco [GALLERY] : Sideline: il nuovo modello Lacoste che cambia le regole del gioco La collezione primavera/estate 2019 evoca il retaggio tennistico del brand. Un punto di partenza storico che permette a Lacoste di esprimere la propria creatività fondendo i codici d’eleganza sportivi del passato con il design minimalista di oggi. Imitando le linee di un campo da tennis, i disegni del modello Sideline sono di grande impatto e danno vita a un look ...

La Sampdoria lancia la Prima collezione retrò ufficiale : Sampdoria collezione retrò – La Sampdoria ha deciso di lanciare la prima collezione retrò ufficiale, in collaborazione con COPA, azienda specializzata nella riproduzione di materiale retrò legato al calcio. Con la prima collezione retrò, il club blucerchiato vuole rappresentare la ricca storia della società e, al tempo stesso, un omaggio al design distintivo di uno […] L'articolo La Sampdoria lancia la prima collezione retrò ...

Pinko : colore e grinta nella collezione Primavera estate 2019 : colore, asimmetrie, grinta e carattere: questi sono i caratteri distintivi della nuova collezione primavera estate firmata Pinko! Il brand Italiano, che ha proposto anche una capsule etica e sostenibile, ha creato capi che sono proprio una sferzata di energia! collezione primavera estate 2019 by Pinko: il tailleur Il tailleur è stato riproposto in tante versioni diverse e in colori che escono dai canoni del solito nero e arrivano al bianco, ...