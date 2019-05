Orrore in India | 5 uomini bloccano una coppia per strada e stuprano una 20enne per 3 ore

fanpage

(Di venerdì 10 maggio 2019) Lo stupro di gruppo il 26 aprile scorso nello statono del Rajasthan. La vittima è una ragazza di venti anni che è stata fermata da una banda dimentre era in viaggio in moto col marito. L'uomo è stato immobilizzato e lei violentata per 3 ore. I video dello stupro sono poi finiti in rete.

