Noemi si è svegliata e respira autonomamente Datemi le mie bambole

La piccola Noemi si è svegliata e respira spontaneamente : grande commozione tra i medici : Finalmente la notizia che tutta Italia aspettava: migliorano le condizioni di Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria venerdì 3 maggio in piazza Nazionale, a Napoli e ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono ancora in prognosi riservata. La piccola Noemi stamattina si è svegliata, dopo 7 giorni di coma indotto. “Il risveglio di Noemi un momento di commozione per tutto l’ospedale – ha detto con commozione ...