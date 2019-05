Medievil Remake | svelata la data di uscita e mostrato in nuovo trailer

hynerd

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il secondo episodio di State Of Play, ilformat comunicativo di playstation, ci ha svelato interessanti novità per il tanto attesodi. I fan, nostalgici e neofiti, hanno finalmente unadi: 25 Ottobre 2019, giusto in tempo per Halloween. Per l’occasione è statoanche uno scorcio di quelle che saranno le avventure di Sir Daniel Fortesque, scheletrico protagonista, attraverso un. Dal video si può ammirare la nuova veste grafica e il gameplay … L'articololadiindi Domenico Montesanto proviene da Hynerd.it.

