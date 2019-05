Mattia Binotto F1 | GP Spagna 2019 | “Non ci giochiamo tutto a Barcellona! Bisogna

VIDEO Mattia Binotto : “Ci sentiamo in lotta per il Mondiale. Lo spirito in Ferrari è buono” : La Ferrari torna a casa da Baku col terzo posto di Sebastian Vettel e la quinta piazza di Charles Leclerc, un risultato molto deludente considerando le premesse alla vigilia del GP Azerbaijan 2019. La quarta tappa del Mondiale F1 non ha sorriso al Cavallino Rampante che ha assistito impotente alla quarta doppietta consecutiva delle Mercedes. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: ...

Mattia Binotto non si dà per vinto - : Ancora una qualifica amara per la Ferrari, che a Baku fallisce l'assalto alla prima fila. Vettel solo terzo, Leclerc addirittura nono dopo un incidente che lo ha frenato. Il Team Principal Mattia ...

Mattia Binotto F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Non siamo soddisfatti delle qualifiche - gli aggiornamenti della Ferrari hanno funzionato” : Mattia Binotto, team principale della Ferrari, non può ritenersi soddisfatto al termine delle qualifiche del GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il numero 1 del Cavallino Rampante si è dovuto accontentare del terzo posto di Sebastian Vettel dopo che Charles Leclerc è andato a sbattere contro il muro in ingresso di curva 8 durante il Q2 (il monegasco partirà in nona posizione). C’è grande amarezza in seno al team di Maranello ...

Mattia Binotto F1 - GP Azerbaijan 2019 : “A Baku porteremo alcuni aggiornamenti sulla Ferrari” : Il weekend (26-28 aprile) della quarta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno si avvicina. Sul tracciato di Baku (Azerbaijan) la Ferrari spera di invertire il trend e di rispondere alla Mercedes, autrice di tre doppiette nei primi tre round iridati. Il distacco di 31 punti nella classifica piloti (Lewis Hamilton 68 e Sebastian Vettel 37) e di 57 nella classifica dei costruttori dalle Frecce d’Argento non è trascurabile. La vettura di ...

F1 - Gerhard Berger : “Non so se il solo Mattia Binotto possa essere sufficiente per la Ferrari” : Al sito spagnolo marca.com ha parlato l’ex pilota Gerhard Berger, il quale, riprendendo alcune dichiarazioni di qualche giorno fa da parte di Flavio Briatore, ha analizzato la situazione gestionale in Mercedes, Red Bull e Ferrari, sottolineando come per la Rossa ci sia un solo uomo al comando, ovvero Mattia Binotto. Dopo l’era Arrivabene in Ferrari infatti Binotto ha assunto la direzione della squadra nei circuiti mantenendo anche il ...

Formula 1 - Liberty Media valuta un nuovo format per le qualifiche : l’analisi di Mattia Binotto : Il team principal della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul nuovo format per le qualifiche proposto da Liberty Media Il format delle qualifiche potrebbe cambiare, passando dai tre turni attuali addirittura a quattro. E’ questa la proposta di Liberty Media, che aggiungerebbe una Q4 dove saranno otto i piloti a giocarsi la pole position, riducendo a quattro il numero degli eliminati per ogni sessione. photo4/Lapresse Una ...

F1 - Mattia Binotto : “Non c’è grande differenza tra Ferrari e Mercedes nel dritto. La lotta sarà serrata a Baku” : Manca poco più di una settimana al prossimo GP di Azerbaijan, a Baku, sede del quarto round del Mondiale 2019 di Formula Uno. La Ferrari, reduce dalla prestazione deludente del GP della Cina, vuol riscattarsi e rispondere alla Mercedes, autrice di tre doppiette nei primi tre round iridati. Tutti i tifosi del Cavallino Rampante sperano che la conformazione del lay-out del circuito azero possa essere gradita alle qualità della SF90 in difficoltà ...

F1 - Mattia Binotto : “La Ferrari avrà presto una nuova ala posteriore” : Dopo la delusione del GP della Cina, terza prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, il tema del momento è il seguente: i problemi della Ferrari. Ingegneri via web e non solo hanno espresso il proprio parere su quello che non va nella SF90 e la riposta alla mancanza di carico aerodinamico. La Rossa fatica ad essere veloce in curva, specie in quelle lente, ed ha una forte criticità rispetto alla Mercedes, assai performante in questo aspetto. In ...

F1 - Mondiali 2019 : Ferrari e l’amara realtà dopo Shanghai. Mattia Binotto “tuttocampista” un problema? : Il lunedì è sempre portatore di riflessioni, pensieri ed analisi. Non fa eccezione il GP della Cina di F1, che ben poche soddisfazioni ha riservato alla Ferrari. Il dualismo Sebastian Vettel-Charles Leclerc sembra attirare l’attenzione di buona parte dell’opinione pubblica ma resta il fatto che a vincere è ancora la Mercedes ed è la terza doppietta consecutiva, un qualcosa che riporta indietro nel tempo alla coppia formata da Nigel ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Cina 2019 : “Ogni gara i valori cambiano. Qui la Mercedes è stata superiore - a Baku sarà diverso” : Non è stata la gara che ci si aspettava dalla Ferrari, quella in Cina, terzo round del Mondiale di Formula Uno. La terza doppietta consecutiva della Mercedes, una statistica che riporta alla mente i trionfi della Williams del ’92, non è una buona notizia e il primo podio stagionale del tedesco Sebastian Vettel non può mitigare la delusione. Una corsa che ha vissuto sul trionfo delle Frecce d’Argento e anche sulla gestione interna dei ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Cina F1 2019 : “Individuato e isolato il problema avuto in Bahrein - tornati a una vecchia centralina” : Mattia Binotto, team principal della Ferrari, è tornato a parlare dei problemi riscontrati dalla Ferrari al Sakhir e si è soffermato sulla sostituzione delle centraline in vista del GP di Cina 2019, terza tappa del Mondiale F1: “Quanto successo in Bahrein non ci era mai capitato prima, è il problema di qualità di una centralina e lo abbiamo individuato e isolato. In Cina siamo tornati su una specifica precedente che ci garantisce più ...

Formula 1 – Mattia Binotto risponde a Montezemolo e mette in chiaro le priorità del team : “Vettel-Leclerc? La nostra posizione può cambiare” : Mattia Binotto sincero e chiaro in conferenza stampa al Gp della Cina: le parole del team principal Ferrari da Shanghai “Perdere il Gp del Bahrain è stato difficile per tutti? Perdere è stato duro e un po’ frustrante, ma anche una iniezione di fiducia per la gara in Cina. Ho detto a Leclerc che avrebbe fatto bene in Cina ma sono state fantastiche le sue parole nel dopo gara. Io gli ho detto di essere felice per quanto aveva ...

F1 - Mattia Binotto sulle regole del Mondiale 2021 : “Ci sono molti punti ancora da chiarire” : Il 2021 sarà per il Mondiale di Formula Uno quello dei grandi cambiamenti. Sul tavolo sono tanti gli aspetti da considerare: le power unit, la standardizzazione dei componenti e la politica del risparmio dei costi in funzione di un maggior spettacolo in pista. Secondo i gestori di Liberty Media, quest’ultimo punto è forse quello più importante per far sì che il Circus possa essere promosso maggiormente ed abbia un seguito crescente anche ...

F1 - Mattia Binotto : Andiamo in Cina con l'obiettivo di eccellere! : ... approfittando del contemporaneo ritiro del rivale per il titolo Lewis Hamilton, gettò le basi per la rimonta che lo avrebbe portato alla vittoria nel campionato del mondo in Brasile. Il quarto ...