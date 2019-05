L' action RPG Titan Quest riceve la terza espansione Atlantis

Creature Keeper : l'ispirato action adventure RPG si mostra in un video focalizzato sull'esplorazione e il combattimento : Creature Keeper è un imminente action adventure RPG realizzato da un appassionato, Fervir. I capisaldi del gameplay sono il combattimento e l'esplorazione, e ora Fervir ci ha fornito una sbirciatina al suo gioco in un teaser, riporta Dualshockers.I dettagli su Creature Keeper sono ancora pochi, tuttavia questo teaser spiega perché questo progetto è qualcosa da tenere d'occhio. La caratteristica principale del combattimento è che potete ...

Super Cane Magic ZERO : l'esilarante action RPG è in arrivo su PC e console questo mese : Intragames Co. Ltd ha annunciato la data di uscita dell'action arcade RPG Super Cane Magic ZERO, sviluppato dal vignettista italiano Simone "Sio" Albrigi e Studio Evil. Il gioco sarà disponibile in Nord America, Europa e Australia sui servizi digitali Steam, Nintendo Switch e PlayStation 4 a partire dal 30 maggio 2019.Super Cane Magic ZERO è descritto come un action RPG comico, in cui dovrete esplorare l'imprevedibile mondo di WOTF, pieno di ...

L'affascinante action RPG The Swords of Ditto : Mormo's Curse è in arrivo su Nintendo Switch : Lo sviluppatore onebitbeyond e Devolver Digital hanno annunciato che The Swords of Ditto: Mormo's Curse, una versione ampliata e rinnovata delL'affascinante gioco di avventura, arriverà su Nintendo Switch il 2 maggio. L'espansione Mormo's Curse presenta una miriade di nuovi luoghi, nuove armi, nuovi nemici e boss, inoltre il permadeath sarà rimosso. L'espansione arriverà anche su PlayStation 4 e PC gratuitamente il 2 maggio, insieme a un nuovo ...

Dark Devotion - l'action RPG in 2D ispirato alle opere di Edgar Allan Poe - da oggi è disponibile su PC : l'action RPG in 2D di Hibernian Workshop, Dark Devotion, da ora è disponibile su PC via Steam, GOG e Humble Bundle al prezzo di 19,99 €. In futuro il gioco sarà disponibile anche per PS4 e Nintendo Switch.Caratterizzato da un sistema di combattimento dinamico e pesante, Dark Devotion mette alla prova la fede dei suoi giocatori più devoti e garantisce diversi percorsi di espiazione attraverso una varietà di meccaniche. Intrigati sistemi di ...

L'ispirato action RPG in 2D Dark Devotion ha una data di uscita per PC : Il publisher The Arcade Crew oggi annuncia, con lo sviluppatore Hibernian Workshop, che Dark Devotion, l'avvincente avventura che vi porterà attraverso un misterioso tempio pieno di pericolosi segreti, accoglierà i coraggiosi guerrieri il 25 aprile su PC, via Steam, GOG e Humble Bundle per € 19.99. The Arcade Crew ha confezionato un'introduzione al mondo di Dark Devotion per aiutare i giocatori a prepararsi alla battaglia. Il video mostra ...

I nuovi video dell'action RPG Indivisible ci mostrano il combattimento e le fasi platform : Indivisible di Lab Zero Games ha percorso molta strada durante il suo sviluppo. L'RPG d'azione disegnato a mano dallo sviluppatore di Skullgirls è stato rinviato a quest'anno, il gioco era precedentemente pianificato per l'uscita nel 2018. Tuttavia, se i recenti video di gameplay al PAX East sono indicativi, sembra che tutto stia procedendo per il meglio. Gamingbolt, ha riportato dei nuovi filmati per il gioco che si concentrano sulle fasi ...