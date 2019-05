Ibrahimovic multato dalla Mls per simulazione

calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) L’attaccante dei Los Angeles Galaxy, Zlatan, è statoper una cifra non rivelata per lanella sconfitta della sua squadra contro il Columbus Crew. Lo rende noto la Major League Soccer. Al bomber svedese è stata comminata la punizione, dopo il ‘tuffo’ plateale in campo, al 23′, nel 3-1 di mercoledì scorso. L’episodio è accaduto dopo un contrasto con il portiere avversario, Zack Steffen. Anche il centrocampista Pedro Santos è stato giudicato colpevole diin quella partita:anche lui., comunque, è in splendida forma con i Galaxy in questa stagione, in virtù dei nove gol messi a segno in altrettante partite. È secondo nella classifica marcatori Mls dietro a Carlos Vela del Los Angeles Fc. I Galaxy, che hanno saltato i playoff la scorsa stagione, sono secondi nella classifica della Western ...

