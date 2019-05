Disabile in sedia a rotelle si suicida davanti all' Agenzia delle Entrate

Disabile di origine marocchina aggredito sul tram : "Mi hanno sputato perché la sedia a rotelle non si agganciava" : Un tetraplegico italiano di origine marocchina è stato aggredito e insultato da alcuni passeggeri sul tram della linea 4 a Torino perché la sua sedia a rotelle non si agganciava alle cinture di sicurezza del mezzo. Come riporta La Stampa, le difficoltà del Disabile con la sua sedia a rotelle hanno provocato le reazioni contro Abderrahim Belgaid:"Mi hanno sputato addosso e umiliato. Stava per finire male. Un uomo voleva ...