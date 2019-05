wired

(Di venerdì 10 maggio 2019) I ricercatori della società di cybersicurezza Qihoo 360 Netlab hanno scoperto una campagna di hacking attualmente in corso che mira a rubare le informazioni dellediusate dagli utenti di oltre 150di. Il tutto è partito dal monitoraggio del dominio dannoso www.magento-analytics.com. Analizzandolo gli esperti hanno notato che in centinaia didierano stati inseriti codici Java Script malevoli. A essere colpiti sono oltre 150, dove è possibile effettuare dei pagamenti tramite carta di, creati tramite la piattaforma cms Magento. La tecnica utilizzata dagli hacker consiste nel carpire i dati inseriti in fase di pagamento, tramite l’utilizzo dei codici Java Script inseriti di nascosto nei portali di vendite online. Questi codici malevoli sono stati scritti per carpire il codice di schermatura di una carta di...

MilanoCitExpo : 150 siti di ecommerce infettati per clonare le carte di credito #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : 150 siti di ecommerce infettati per clonare le carte di credito - Veylart : @Fidate_de_Radja Certo che lo fai, ma devi poterti permettere le cifre che vuole. Tenuto conto che il MU vuole 150… -